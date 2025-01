Flamengo divulga lista de relacionados com reforço, veja nomes

O Flamengo está se preparando para sua estreia no Campeonato Carioca, que acontecerá contra o Volta Redonda, no Mané Garrincha, em Brasília. A partida está marcada para este sábado e marca o início da temporada para o clube comandado por Filipe Luís. A preparação do time foi concluída na manhã desta sexta-feira e incluiu algumas novidades na lista de jogadores relacionados.

Uma das surpresas é a presença de Juninho, recém-contratado, que pode fazer sua primeira aparição com a camisa do Flamengo. Por outro lado, a ausência de Luiz Araújo chama atenção, já que o atacante permanecerá no Rio de Janeiro para a realização de trabalhos específicos a fim de seguir o planejamento do departamento médico no controle de sua carga de treinos.

Goleiros: Léo Nannetti, Matheus Cunha, Rossi

Léo Nannetti, Matheus Cunha, Rossi Laterais: Wesley e Varela / Alex Sandro e Ayrton Lucas

Wesley e Varela / Alex Sandro e Ayrton Lucas Zagueiros: Cleiton, João Victor, Léo Ortiz e Léo Pereira

Cleiton, João Victor, Léo Ortiz e Léo Pereira Volantes: Allan, Evertton Araújo, Gerson e Pulgar

Allan, Evertton Araújo, Gerson e Pulgar Meias: Alcaraz, Arrascaeta, De la Cruz, Matheus Gonçalves e Pablo Lúcio

Alcaraz, Arrascaeta, De la Cruz, Matheus Gonçalves e Pablo Lúcio Atacantes: Bruno Henrique, Juninho, Michael e Plata

Jogadores do Flamengo – Fonte: @carlinhos_l9

Quais jogadores estão na lista de relacionados?

A lista de jogadores que viajam para Brasília inclui diversos atletas em várias posições. Entre os goleiros, Léo Nannetti, Matheus Cunha e Rossi foram convocados. Nas laterais, Wesley, Varela, Alex Sandro e Ayrton Lucas estarão disponíveis. Para a zaga, o técnico conta com Cleiton, João Victor, Léo Ortiz e Léo Pereira.

Os volantes convocados são Allan, Everton Araújo, Gerson e Pulgar. No setor de meio-campo, Alcaraz, Arrascaeta, De la Cruz, Matheus Gonçalves e Pablo Lúcio fazem parte do elenco. No ataque, os jogadores Bruce Henrique, Juninho, Michael e Plata estão prontos para contribuir.

Quem está de fora e quais as perspectivas?

A equipe não contará com Everton Cebolinha, que tinha chances mínimas de ser convocado, mas continuará seu recondicionamento físico para estar apto a jogar contra o Sampaio Corrêa, logo antes da Supercopa. Além disso, jogadores como Pablo, Carlinhos e Lorran, que já participaram do Carioca anteriormente, também ficaram fora da lista.

O Flamengo está aberto a negociar esses jogadores e aguarda ofertas vantajosas para o trio. Enquanto isso, Cleiton se junta aos zagueiros que viajarão à capital federal, reforçando a linha defensiva do time.

Quais são as expectativas para o jogo?

A expectativa para a estreia no Carioca é grande, especialmente com as mudanças recentes na equipe. O Flamengo espera não apenas uma boa atuação do elenco escalado, mas também acompanhar de perto o desempenho de novos jogadores como Juninho. A abertura da temporada traz potencial para testar novas formações e estratégias, com o objetivo de conquistar o coração dos torcedores desde o início.

A preparação e o jogo inaugural contra o Volta Redonda fornecerão uma visão inicial das condições do time e de sua capacidade de enfrentar desafios ao longo do campeonato. Com jogadores experientes e novos talentos, o Flamengo busca começar a temporada com o pé direito, mirando vitórias e uma campanha vitoriosa no Carioca.

