Flamengo critica Inter e Santos em ‘novela Thiago Maia’

Horas após o Internacional informar que a negociação do volante Thiago Maia para o Santos não foi concluída, o Flamengo se pronunciou sobre o caso. Ex-clube do jogador, o Rubro-Negro teve impacto direto no fracasso da transferência, tendo em vista dívida do Colorado na contratação do atleta.

O principal obstáculo para o atleta retornar ao Peixe, clube em que foi formado, ficou no débito de 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 24,1 milhões) que o Internacional tem com a equipe do Rio de Janeiro. Para avançar na negociação, o Santos chegou a concordar em assumir essa dívida e, além disso, comprometeu-se a pagar 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões) aos gaúchos, mas os cariocas exigiram garantias bancárias.

Contudo, o Flamengo não aceitou o que foi apresentado pelo time da Baixada Santista, o que inviabilizou o negócio. Assim, o Internacional se posicionou por meio de nota oficial, na última terça-feira, 4, informando a reintegração de Maia ao elenco.

Segundo o Colorado, a saída “não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo Clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação”.

Nesta quarta-feira, 5, o Flamengo também se posicionou sobre o assunto. Em comunicado oficial, o clube criticou a dívida do Internacional na compra de Thiago Maia, citando inclusive uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF.

O Rubro-Negro ainda cutucou o Santos, citando a dívida do Peixe com o Cuiabá na contratação do zagueiro Joaquim. A nota flamenguista ainda cobra “maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais”.

