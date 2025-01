Flamengo aprova 3 novos patrocinadores, veja valores

Em busca de fortalecer suas finanças e expandir sua marca, o Flamengo oficializou a aprovação de três novos contratos de patrocínio para a temporada de 2025. As deliberações com os conselheiros do clube resultaram na aprovação dos acordos, prometendo benefícios significativos tanto para as equipes masculinas quanto femininas.

Firmados com as empresas In Drive, ABC e Texaco, esses contratos representam uma estratégia crucial para aumentar a receita do Flamengo e promover avanços estruturais. Cada parceria inclui acordos específicos sobre investimento e exposição de marcas, ampliando o potencial de marketing esportivo do clube.

Detalhes dos Novos Contratos

O contrato com a In Drive prevê um investimento de R$ 7 milhões durante um ano. A marca terá sua visibilidade ampliada nos microfones das coletivas de imprensa do futebol masculino, no microfone da FlaTV, e na barra traseira da camisa do time feminino, destacando sua presença em pontos estratégicos de comunicação.

A parceria com a ABC envolve um montante de R$ 7,4 milhões, sendo R$ 5,4 milhões em dinheiro e R$ 2 milhões em permutas para reformas no Centro de Treinamento Ninho do Urubu e na sede da Gávea. A marca estará presente no short dos uniformes, apoiando diretamente na melhoria das infraestruturas do clube.

Estrutura do Contrato com a Texaco

A Texaco dedicará R$ 9 milhões em um contrato de dois anos, destinando R$ 4,2 milhões para 2025 e R$ 4,8 milhões para 2026. A marca substituirá a antiga patrocinadora, Tim, nos uniformes de treino e nos números das camisetas de jogo, aumentando seu reconhecimento junto aos torcedores e jogadores.

Desafios Futuros do Flamengo

Além dos novos acordos financeiros, o Flamengo se prepara para uma série de jogos no Campeonato Carioca que prometem captar a atenção dos torcedores. O time enfrentará o Boavista-RJ em casa no dia 12 de janeiro, seguido por uma partida contra o Madureira dia 16 de janeiro, em território adversário. Em 19 de janeiro, o Flamengo receberá o Nova Iguaçu.

Essas partidas servirão como palco para a estreia das novas camisas da temporada 2024, exibindo os novos patrocinadores, solidificando as parcerias e conectando a torcida ao novo visual do time.