Flamengo aciona FIFA por débito de clube na compra de joia da base

A recente disputa entre Flamengo e Almería, que está sendo mediada pela FIFA, tem suas raízes em uma transferência envolvendo o jogador Lázaro. O atleta, que teve uma ascensão notável no Flamengo, foi negociado com o clube espanhol em 2022. No entanto, o time espanhol deixou de cumprir integralmente os acordos financeiros estabelecidos, gerando uma tensão entre as partes.

A transferência deveria ter incluído o pagamento de certos impostos relacionados à operação, pelos quais o Almería deveria ser responsável. Em vez disso, o Flamengo foi forçado a cobrir esses custos, que somaram 1,8 milhão de euros, aproximadamente 11 milhões de reais. Este impasse financeiro ilustra os desafios que as transferências internacionais de jogadores podem representar.

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, tomou posse no último 18 de dezembro – Divulgação/Flamengo

Qual foi o papel de Lázaro no Flamengo?

Lázaro, formado nas categorias de base do Flamengo, estreou profissionalmente em 2021 e rapidamente se destacou no cenário nacional. Durante a temporada subsequente, ele foi um dos jogadores que ajudou o Flamengo a conquistar títulos importantes, como a Libertadores e a Copa do Brasil. Em seu tempo no clube carioca, o jogador participou de 45 partidas, marcou oito gols e distribuiu sete assistências. Essa performance não passou despercebida e levou à sua negociação com o Almería ao final da temporada.

Como foi o desempenho de Lázaro no Almería?

No Almería, Lázaro não conseguiu replicar o mesmo sucesso que teve com o Flamengo. Desde sua chegada ao clube espanhol em 2023, ele participou de 39 jogos, anotando nove gols e registrando uma assistência. Apesar de suas tentativas, o jogador não encontrou o mesmo espaço e protagonismo esperados em sua nova equipe.

Por isso, o Almería decidiu emprestá-lo ao Palmeiras, onde ele passou uma temporada. No Palmeiras, a passagem de Lázaro foi discreta, não conseguindo ganhar destaque de forma significativa no elenco paulista.

Quais são as implicações desta disputa para o Flamengo e o Almería?

O embate entre Flamengo e Almería diante da FIFA coloca em questão importantes tópicos sobre regulamentações e responsabilidades financeiras em transferências de jogadores. Para o Flamengo, a recuperação do valor gasto indevidamente representa não apenas uma questão financeira, mas também de princípios de administração e cumprimento de contratos.

Por outro lado, para o Almería, essa disputa pode significar uma mancha em sua reputação e gerar consequências econômicas e esportivas que impactem futuras negociações. Essa situação serve de alerta para clubes e jogadores sobre a importância de honrar compromissos contratuais e a complexidade das transações internacionais no futebol.

