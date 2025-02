Filipe Luís pode ter que mudar esquema por disputa entre jogadores

O Flamengo inicia a temporada de 2024 com desafios importantes em sua linha defensiva. A saída dos experientes David Luiz e Fabrício Bruno trouxe a necessidade de adaptação e reformulação, levando a uma nova fase onde Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo surgem como os principais candidatos a formar a defesa titular. Entretanto, Cleiton e João Victor também são opções possíveis, prontos para surpreender.

Publicidade

A equipe técnica, liderada por Filipe Luís, ainda está em processo de definir a melhor formação. Com boas opções à disposição, o treinador não descarta a possibilidade de mudar o esquema tático para acomodar todos os talentos de forma eficaz, se necessário.

Filipe Luís – Fonte: Instagram/@filipeluis

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Concorrência na defesa: quem será titular?

Um dos grandes debates entre os torcedores e analistas é a composição ideal da defesa do Flamengo. A chegada de Danilo, com sua experiência na seleção brasileira e passagens por grandes clubes europeus como a Juventus, elevou o nível de competição. Esse cenário de intensa concorrência promete aumentar a qualidade e a entrega de cada atleta em campo.

Filipe Luís reconhece o impacto das novas contratações e a importância de se manter flexível em suas escolhas. Em recente entrevista, destacou que “o campo fala” e que os jogadores terão a oportunidade de mostrar seu valor durante os jogos, o que determinará os titulares de cada partida.

A formação dos três zagueiros é a melhor solução?

Em algumas partidas recentes, o Flamengo já testou uma formação com três zagueiros, incluindo Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz. Essa configuração proporcionou uma performance defensiva sólida, como evidenciado nos 11 jogos da temporada até agora, onde o time sofreu apenas seis gols.

Publicidade

Apesar dos bons resultados, a flexibilidade tática continua sendo vital. Filipe Luís ressalta que, além da formação, o mais importante é manter o equilíbrio entre defesa e ataque, utilizando uma equipe versátil e bem preparada.

Como os clássicos prepararam o Flamengo?

Recentemente, o Flamengo enfrentou o Vasco e registrou uma vitória convincente, que ajudou a equipe a se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca. Filipe Luís enfatiza a importância dos clássicos, não apenas como um teste físico, mas também pela carga emocional que esses jogos carregam. Ele acredita que essa experiência foi crucial para preparar o elenco para os desafios do Brasileirão.

Os próximos desafios, incluindo o confronto contra o Maricá na última rodada da fase de classificação, serão vitais para aperfeiçoar a equipe e garantir que todos os jogadores estejam na melhor forma possível para as competições futuras.

O que esperar do Flamengo nesta temporada?

Com um elenco repleto de talentos e um técnico disposto a inovar, o Flamengo tem grandes expectativas para 2024. As escolhas estratégicas feitas por Filipe Luís, aliadas à capacidade dos jogadores de se adaptarem às exigências dos jogos, vão desempenhar um papel essencial no sucesso contínuo da equipe.

Com o foco em manter a consistência defensiva enquanto aproveita as oportunidades de ataque, o Flamengo está bem posicionado para competir em alto nível nas competições nacionais e internacionais.