Filipe Luís critica atitude da torcida do Flamengo

Na vitória do Flamengo sobre o Juventude no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas foi alvo de críticas por parte da torcida rubro-negra. Os desafios defensivos na ala esquerda, que resultaram em um gol do adversário, geraram vaias ao jogador. Em resposta, Filipe Luís, técnico do Flamengo, defendeu Ayrton Lucas durante a coletiva de imprensa.

Filipe Luís enfatizou a importância de Ayrton Lucas nas recentes conquistas do Flamengo e solicitou aos torcedores que apoiem o lateral enquanto ele atua pelo time. Para o experiente jogador, o suporte da torcida é essencial para que Ayrton continue evoluindo e trazendo benefícios ao time.

Por que o apoio a Ayrton Lucas é essencial?

Ayrton Lucas é considerado um jogador com grande potencial no Flamengo. Suas atuações foram decisivas em momentos cruciais, como na campanha vitoriosa da Libertadores. Para Filipe Luís, criticar e duvidar do valor de atletas fundamentais pode trazer prejuízos à equipe.

O lateral veterano reforçou que todos os jogadores passam por altos e baixos, mas a união e o apoio dos torcedores são o que realmente importa. Ele destaca que, enquanto os jogadores defendem as cores do Flamengo, devem receber apoio incondicional para elevar suas performances em campo.

Como está a trajetória do Flamengo no Brasileirão?

Com a vitória sobre o Juventude, o Flamengo fortalece sua posição no Campeonato Brasileiro. O time se prepara para enfrentar o Internacional em um jogo atrasado da 17ª rodada, crucial para suas ambições na competição. Além disso, o Flamengo encara o Atlético-MG na final da Copa do Brasil, onde Ayrton Lucas pode ser titular, desempenhando um papel central na busca por mais um título.