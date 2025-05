Em novo documento, multa máxima por discriminação pode bater os R$ 34 milhões, com possibilidade de perda de pontos ou eliminação/rebaixamento

A Fifa atualizou nesta quinta-feira, 29, o Código Disciplinar válido para todas as suas federações e associações-membros. O novo documento reforça as penas em casos de racismo, com uma margem grande de aumento para multas e também considerando a perda de pontos ou mesmo eliminação de competições em casos reincidentes.

O documento mantém o protocolo em casos de racismo, atualizado ainda no ano passado. Nestes casos, o árbitro deve aplicar três passos: parar o jogo, suspender e encerrar a partida, conforme os episódios persistam.

A multa mínima estabelecida pela Fifa nos casos de racismo é de R$ 137 mil, podendo chegar ao teto R$ 34 milhões. Em casos reincidentes, a Fifa atualizou o Código possibilitando a perda de pontos e até mesmo eliminação/rebaixamento da equipe na competição em questão.

Ainda no mês de maio, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, esteve presente em congresso no Paraguai e o tema racismo foi um dos principais tópicos abordados.

As federações e associações-membros da Fifa têm até o final do ano, 31 de dezembro, para se adequarem ao novo Código Disciplinar.

