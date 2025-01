Ferroviário x Sport pela Copa do Nordeste: horário, escalações e onde assistir

A temporada de 2025 se inicia para o Sport com expectativas elevadas, preparando-se para sua estreia na Copa do Nordeste. O time comandado pelo técnico Pepa enfrentará o Ferroviário, na quarta-feira, 22 de janeiro, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, Ceará. Esta partida dará início à jornada dos clubes no Grupo A, que também inclui equipes como Vitória e Fortaleza.

O Sport entra em campo com a base que conquistou o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro no ano anterior, mais reforços pontuais que surgiram ao longo da janela de transferências. Até o momento, seis novos jogadores se juntaram ao elenco, prontos para estrear contra o Ferroviário. Entre as apostas para a temporada está o jovem talento da base, Marcelo Ajul, que pode se destacar na competição.

Desafio do Ferroviário na Copa do Nordeste

Representando o Ceará, o Ferroviário garantiu sua vaga na fase de grupos após passar pela seletiva, onde superou o Santa Cruz-RN nos pênaltis e derrotou o Treze-PB. A equipe entra com foco total, querendo surpreender e avançar na competição, se diferenciando do Fortaleza e Ceará, outros representantes cearenses que já estavam garantidos.

Considerações sobre a Formação das Equipes

No Sport, o técnico Pepa encara desafios na definição do time titular, principalmente na posição de primeiro volante. Fabricio Domínguez, sendo o único jogador da posição além dos talentos da base, é o favorito para o posto. Outra possível mudança é a estreia de Gonçalo Ramos como centro-avante, no lugar de Gustavo Coutinho, além da disputa acirrada na zaga.

Por outro lado, o Ferroviário, sob o comando de Tiago Zorro, apresentará uma formação competitiva, procurando otimizar a performance dos jogadores que se destacaram nas seletivas. A defesa e o meio-campo são áreas-chaves, prontas para enfrentar os desafios impostos pelo Sport.

Transmissão da Partida

Os torcedores poderão acompanhar todos os detalhes do jogo pela Rádio Jornal, com transmissão da equipe Escrete de Ouro, disponível pelo rádio em Pernambuco e online via YouTube e site oficial. Além disso, o canal por assinatura Premiere oferecerá cobertura completa da partida.

Ficha Técnica: Ferroviário x Sport

Data: Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 Horário: 21h30, horário de Brasília

21h30, horário de Brasília Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza-CE

Estádio Presidente Vargas, Fortaleza-CE Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)

Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN) Assistentes: Lorival Candido das Flores e Edilene Freire da Silva (RN)

Esta partida não é apenas a abertura da competição; ela simboliza o início de uma nova fase para ambas as equipes, repletas de ambições e em busca de mostrar seu talento e competitividade na Copa do Nordeste.