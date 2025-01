Cruzeiro anuncia demissão de Fernando Diniz

O Cruzeiro oficializou a saída de Fernando Diniz do comando técnico da equipe, nesta segunda-feira, 27. A decisão foi tomada após uma reunião na Toca da Raposa e encerra um ciclo marcado por pressão e maus resultados.

Além do treinador, deixam o clube o auxiliar Eduardo Barros e o preparador físico Wagner Bertelli. Assim, quem assume interinamente é Wesley Carvalho, componente da comissão técnica permanente da Raposa.

A trajetória cruzeirense de Diniz começou no segundo turno do Brasileirão de 2024, quando assumiu no lugar de Fernando Seabra. Sem sucesso, somou ao todo 20 partidas, com quatro vitórias, nove empates e sete derrotas, alcançando um aproveitamento de 35%.

Apesar do desempenho irregular, foi mantido para a temporada atual. Mas os resultados frustrantes nos primeiros jogos pesaram na decisão da diretoria de encerrar o trabalho.

Neste ano, o Cruzeiro disputou dois amistosos nos Estados Unidos, empatando com São Paulo e Atlético Mineiro pela FC Series. No Campeonato Mineiro, venceu o Tombense na estreia, mas tropeçou em seguida ao ser derrotado pelo Athletic, em Brasília, e empatar com o Betim, no Mineirão.

Sob comando de Fernando Diniz, o Cruzeiro não conseguiu vaga na Libertadores de 2025 e perdeu a final da Sul-Americana, para o Racing. Desse modo, meses depois das decepções, o contrato do técnico, que se estendia até dezembro de 2025, foi rescindido.