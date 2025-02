FERJ muda a última temporada do Campeonato Carioca, veja alterações

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou recentemente mudanças na tabela da 11ª rodada da Taça Guanabara, parte do Campeonato Carioca de 2025. A decisão veio após pressão de clubes e jogadores, que expressaram preocupações sobre as condições climáticas durante as partidas. As altas temperaturas no Rio de Janeiro foram apontadas como um risco à saúde dos atletas e ao desempenho das equipes.

Publicidade

Para mitigar esses riscos, a Ferj, em colaboração com as emissoras de televisão responsáveis pela transmissão dos jogos, ajustou os horários das partidas. Agora, todos os confrontos da rodada final da Taça Guanabara ocorrerão a partir das 18h, garantindo condições mais favoráveis para os jogadores e melhorando a qualidade do espetáculo para os torcedores.

Camisa do Fluminense – Fonte: Instagram / @fluminensefc

Quais times já estão garantidos nas semifinais?

Com o avanço da competição, Flamengo e Volta Redonda já asseguraram suas vagas nas semifinais do Campeonato Carioca. No entanto, a última rodada da Taça Guanabara ainda reserva emoções, com oito equipes disputando as vagas restantes. Essa rodada final será crucial para definir não apenas os semifinalistas, mas também os classificados para a Taça Rio.

Publicidade

Jogos da 11ª rodada da Taça Guanabara

A seguir, confira os jogos programados para a 11ª rodada da Taça Guanabara, que promete fortes emoções e disputas acirradas:

22 de fevereiro, às 19h: Flamengo x Maricá , no Maracanã

, no Maracanã 22 de fevereiro, às 19h: Boavista x Volta Redonda , no Elcyr Resende

, no Elcyr Resende 22 de fevereiro, às 21h15: Sampaio Corrêa x Portuguesa , no Lourival Gomes

, no Lourival Gomes 23 de fevereiro, às 18h30: Vasco x Botafogo , em São Januário

, em São Januário 23 de fevereiro, às 18h30: Fluminense x Bangu , no Maracanã

, no Maracanã 23 de fevereiro, às 18h30: Nova Iguaçu x Madureira, no Jânio Moraes

Impacto das mudanças nos horários dos jogos

A alteração nos horários das partidas foi bem recebida por clubes e jogadores, que destacaram a importância de jogar em condições climáticas mais amenas. A decisão da Ferj reflete uma preocupação crescente com o bem-estar dos atletas e a qualidade do futebol apresentado. Além disso, a mudança pode atrair mais torcedores aos estádios, já que os jogos à noite costumam ser mais acessíveis para o público.

Expectativas para a rodada final

Com a definição dos horários e a proximidade das partidas, a expectativa é de que a 11ª rodada da Taça Guanabara seja repleta de emoção e competitividade. Os torcedores aguardam ansiosos para ver quais equipes se destacarão e garantirão suas vagas nas fases finais do Campeonato Carioca. A mudança nos horários pode ser um fator decisivo para o desempenho das equipes, que agora terão a oportunidade de jogar em condições mais favoráveis.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.