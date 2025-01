Felipe Melo anuncia aposentadoria: ‘Confiante para o próximo capítulo’

Felipe Melo anunciou nesta sexta-feira, 24, o fim do ciclo como jogador de futebol profissional. Em suas redes sociais, o ex-volante e zagueiro de 41 anos agradeceu pelos anos de carreira e disse estar “confiante para o próximo capítulo”. Os próximos passos ainda não foram confirmados por ele.

“Hoje, encerro um dos capítulos mais importantes da minha vida: minha carreira como jogador de futebol. Foram anos incríveis, de muitas batalhas e conquistas, mas acima de tudo, anos em que vi o propósito de Deus se cumprindo em cada passo que dei. Tudo o que vivi, cada momento, foi guiado pela mão d’Ele, e sou eternamente grato pelo privilégio de ter feito o que amo”, iniciou dizendo.

“Agora, sigo confiante para o próximo capítulo, porque sei que Ele continuará me guiando. Obrigado a todos que fizeram parte dessa história. Gratidão, Jesus, por ser único e suficiente em minha vida. Nunca deixem de sonhar grande, profetizar com convicção e agir, porque Ele realiza”, encerrou.

Revelado pelo Flamengo em 2001, Felipe Melo ganhou espaço na equipe principal rubro-negra na temporada seguinte, quando realizou 58 jogos e marcou nove gols. Emprestado ao Cruzeiro em 2003, fez parte do elenco mineiro que conquistous a Tríplice Coroa com as conquistas dos títulos do Mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileirão.

Em 2004 teve ainda uma passagem pelo Grêmio, rebaixado naquela edição do Brasileirão, antes de se transferir para o futebol europeu.

No Velho Continente, passou por Mallorca, Racing Santander e Almería, na Espanha, antes de chegar na Itália. Passou por Fiorentina, Juventus e Inter de Milão, mas ficou por quatro temporadas completas no Galatasaray, da Turquia.

Retornou ao Brasil em 2017 para atuar no Palmeiras, onde permaneceu até 2021 e empilhou títulos: duas Libertadores (2020 e 2021), um Brasileirão (2018) e um Paulista (2020). Atuou nos últimos três anos pelo Fluminense, onde conquistou o Campeonato Carioca e a inédita Copa Libertadores na história do clube.

Pela seleção brasileira, conquistou a Copa das Confederações em 2009 e ficou marcado por erros decisivos na eliminação do país nas quartas de final da Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul. Na ocasião, marcou um gol contra e depois foi expulso, permitindo a reação da Holanda.

Ao todo, realizou 880 partidas na carreira, marcando 73 gols. Levantou 22 troféus como profissional. O contrato com o Fluminense foi encerrado em 31 de dezembro, sem acordo para renovação.

