FC Series: Atlético-MG teve lucro com a pré-temporada?

A pré-temporada do Atlético-MG nos Estados Unidos se tornou um marco no início de 2025 para o clube. Em 11 dias, a equipe disputou amistosos importantes e participou da FC Series, medindo forças com outros times de renome, como o Orlando City e o clássico contra o Cruzeiro. A viagem, além de esportiva, envolveu aspectos financeiros e de marketing essenciais para o clube.

Durante essa jornada, o Atlético-MG protagonizou jogos que aconteceram em paralelo à preparação intensa que garantiria uma boa temporada ao clube. Além disso, a internacionalização de sua marca e a conexão com torcedores brasileiros residentes nos EUA foram pontos fundamentais desta viagem.



Atletico fica só no empate pelo Mineiro. Fonte: @atletico



Quais Foram os Custos e Benefícios da Pré-temporada nos EUA?

Os custos envolvidos na pré-temporada foram consideráveis. Estima-se que gastos com logística, hospedagem e voos representaram uma fatia significativa do orçamento do clube. Algumas dessas despesas foram subsidiadas pela cota de TV e patrocínios específicos para a fase preparatória.

A hospedagem do time em um resort em Orlando, cujas diárias podem chegar a valores elevados, somando às despesas de deslocamento, demonstram o investimento feito pelo Galo. Apesar disso, a expectativa era que os benefícios da internacionalização da marca, a visibilidade e a promoção de produtos como camisas oficiais compensassem parte dos investimentos.

Os Jogos da FC Series e suas Repercussões

A participação na FC Series foi o destaque da pré-temporada do Atlético-MG. O torneio, além de contribuir para a preparação esportiva, trouxe chances de ganhos financeiros, como o faturamento da bilheteria dividida entre os clubes participantes. Contudo, detalhes sobre a receita total não foram divulgados pelo clube.

Além dos ganhos financeiros diretos, a ativação de campanhas de marketing, como o lançamento da nova camisa durante a partida contra o Orlando City, foi uma estratégia importante para o aumento da visibilidade e fortalecimento da marca Atlético-MG em um cenário internacional.

Qual o Impacto Esportivo da Pré-temporada para o Atlético-MG?

Esportivamente, a pré-temporada nos Estados Unidos não trouxe o resultado esperado em termos de vitórias. O Atlético-MG não conseguiu vencer os amistosos e também enfrentou dificuldades ofensivas. Esses desafios foram notados na falta de gols durante as partidas.

Com o Campeonato Mineiro já em andamento, esses amistosos serviram de base para o técnico Cuca avaliar a necessidade de ajustes na equipe. Mesmo sem vitórias, a experiência internacional e a avaliação do plantel em situações de jogo real são fatores que darão suporte para as decisões táticas e técnica ao longo do ano.

A Caminho da Temporada 2025: O Que Esperar?

Na volta ao Brasil, o Atlético-MG se prepara para encarar a temporada de 2025 com otimismo moderado. O clube aposta na internacionalização como uma forma de expandir sua presença e atrair novas oportunidades de negócios, enquanto trabalha para corrigir as fragilidades esportivas reveladas nos amistosos.

Com a chegada de possíveis reforços e a adaptação dos jogadores ao esquema tático, a expectativa é de que o desempenho da equipe melhore. O Campeonato Mineiro, já iniciado, será o próximo teste para o Galo, que espera alavancar os aprendizados adquiridos nos Estados Unidos para conquistar títulos e brilhar nos gramados nacionais.