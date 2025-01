Favorito de 2025? Qual deve ser o time titular do Cruzeiro

O Cruzeiro segue em ritmo intenso na janela de transferências. De olho na temporada 2025, a Raposa já anunciou nomes badalados como Gabigol, Dudu e Fagner, mas ainda negocia com peças para encorpar o elenco.

O clube mineiro está perto de anunciar a contratação dos zagueiros Fabrício Bruno e Valentin Gómez, além do atacante Marquinhos, que pode chegar por empréstimo do Fluminense. As contratações colocam a equipe de Fernando Diniz entre os favoritos aos títulos no ano.

Depois de encerrar 2024 como vice-campeão da Sul-Americana, o Cruzeiro tem como meta se reconsolidar como protagonista, ainda que não dispute a Libertadores. E assim, com essa postura agressiva, já iniciada desde que a SAF foi comprada pelo empresário Pedro Lourenço, em 2024, as janelas de transferências têm sido agitadas em Minas Gerais.

Qual deve ser o time do Cruzeiro?

Com Fernando Diniz à frente da equipe e o elenco ainda em formação, o Cruzeiro já iniciou os trabalhos de pré-temporada na Flórida, onde disputará a FC Series ao lado de Flamengo, São Paulo e do rival Atlético-MG. Naturalmente, as primeiras especulações sobre o time titular já começam.

Mantendo a base do último ano, é esperado que Cássio seja o goleiro titular, William fique com a vaga na lateral direita – apesar da chegada de Fagner -, e Marlon se mantenha como lateral-esquerdo.

No meio-campo, Matheus Henrique e Matheus Pereira devem seguir com vagas. Porém, outras vagas para a composição do setor ainda estão em aberto, com Lucas Romero, Walace e Lucas Silva brigando pela posição de volante mais recuado, e Christian aparecendo como opção de segundo ou terceiro homem.

Já no ataque, é possível esperar Gabigol e Dudu editando uma dupla. Contratados de Flamengo e Palmeiras, respectivamente, os jogadores terão sombra de Kaio Jorge, titular em 2024, Lautaro Díaz e Yannick Bolasie, contratado neste ano.