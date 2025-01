Facincani: burocracia trava acerto de Rony com time do Catar

O atacante Rony não vai mais para o Al Rayyan. A burocracia do governo do Catar impediu que o negócio entre o clube daquele país e o Palmeiras fosse concretizado nesta quinta-feira, 30. A informação é do jornalista Felippe Facincani, do Opinião PLACAR, da PLACAR TV no YouTube.

O Palmeiras já havia concordado com a negociação de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 36 milhões), sendo 50% para o Palmeiras e a outra metade para o Athletico. O Verdão, então, liberou o atacante para a negociação mas, segundo a junta catari, o negócio não teria como ser concretizado antes do fechamento da janela de negociações, que se encerra nesta sexta.

A proposta agradou a todas as partes, mas foi enviada muito próximo da data limite para inscrição no Campeonato no Catar, em 31 de janeiro. O Palmeiras ficou no aguardo da autorização do Al Rayyan e da junta catari para envio das passagens aéreas e da documentação específica exigida para entrar no país árabe, mas o fuso horário atrapalhou ainda mais o trâmite.

Rony precisava receber um visto de permanência de trabalho, e não visita turística, porém a burocracia da junta catari, que rege o campeonato e está acima do clube, informou não haver tempo hábil para a conclusão antes do fechamento da janela, em 31 de janeiro. Com a negativa do negócio, Rony volta a ficar à disposição do elenco de Abel Ferreira.

Além do Al Rayyan, Fluminense e Santos estiveram de olho no futebol do camisa 10 do Palmeiras. O contrato do jogador é válido até dezembro de 2026.

Rony chegou ao Palmeiras em 2020 e colecionou os títulos mais importantes da história recente do Verdão: quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), bicampeonato da Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022), Brasileiros (2022 e 2023) e Supercopa do Brasil (2023). No último ano, no entanto, fez 63 jogos, sendo 36 deles vindos do banco de reservas.