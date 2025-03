Expectativas altas para Uruguai x Argentina nas Eliminatórias; saiba onde assistir

O confronto entre Uruguai e Argentina é sempre um dos mais aguardados nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, 21 de março de 2025, as duas seleções se enfrentarão no Estádio Centenario, em Montevidéu, às 20h30 (horário de Brasília). Este jogo promete ser um espetáculo de futebol, com ambas as equipes buscando consolidar suas posições na tabela.

O Uruguai, sob o comando do técnico Marcelo Bielsa, ocupa atualmente a segunda posição na tabela, com 20 pontos. A equipe tem mostrado consistência, com cinco vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas. Por outro lado, a Argentina lidera a classificação com 25 pontos, resultado de oito vitórias, um empate e três derrotas. No entanto, a equipe de Lionel Scaloni enfrenta desafios, com a ausência de jogadores-chave como Lionel Messi, Lautaro Martínez e Paulo Dybala.

Nicolás de la Cruz pela seleção do Uruguai – Fonte: Instagram/@aufoficial

Onde assistir ao jogo entre Uruguai e Argentina?

Para os fãs de futebol que desejam acompanhar este emocionante duelo, a transmissão ao vivo será feita pelo canal Sportv, disponível na TV fechada. Esta é uma excelente oportunidade para ver duas das seleções mais tradicionais do futebol sul-americano em ação, disputando pontos cruciais para a classificação à Copa do Mundo.

Quais são as prováveis escalações para o confronto?

As escalações das equipes são sempre um ponto de interesse para os torcedores. O Uruguai deve entrar em campo com Sergio Rochet no gol; Nahitan Nández, Ronald Araújo, José María Giménez e Marcelo Saracchi na defesa; Federico Valverde e Rodrigo Bentancur no meio-campo; e um ataque formado por Facundo Pellistri, Luciano Rodríguez, Maximiliano Araújo e Darwin Núñez.

Já a Argentina, mesmo com desfalques importantes, deve contar com Emiliano Martínez no gol; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico na defesa; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister e Enzo Fernández no meio-campo; e Ángel Correa, Nicolás González e Julián Álvarez no ataque. A ausência de Messi certamente será sentida, mas a equipe tem outros talentos que podem fazer a diferença.

