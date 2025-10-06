  • Escudo Atlético-MG
Éverton Ribeiro revela remoção de câncer na tireoide

Meio-campista do Bahia de 36 anos entrou em campo no último domingo, 5, contra o Flamengo, e divulgou problema de saúde

Publicado por: Guilherme Azevedo em 06/10/2025 às 14:39 - Atualizado em 06/10/2025 às 14:39
Éverton Ribeiro revela remoção de câncer na tireoide
Everton Ribeiro, do Bahia , removeu câncer na tireoide - Divulgação / Instagram

Éverton Ribeiro, do Bahia, anunciou a remoção de um câncer na tireoide. Por meio de suas redes sociais, o meio-campista comunicou que a cirurgia realizada nesta segunda-feira, 6, correu bem.

Titular absoluto de sua equipe, o jogador de 36 anos entrou em campo no último domingo, 5, contra o Flamengo. Éverton ficou em campo por 87 minutos na vitória do Esquadrão sobre o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

Éverton tem 53 jogos nesta temporada. O meia marcou três gols e anotou seis assistências.

O comunicado de Éverton Ribeiro

Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide.

Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença.

Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos.

