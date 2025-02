‘Estou cansado’, diz Ancelotti sobre rumores de saída de Vini Jr

A novela envolvendo uma proposta bilionária da Arábia Saudita para Vinicius Júnior continua gerando polêmica no futebol espanhol. Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, foi novamente questionado sobre o assunto, especialmente diante de rumores de que as negociações estariam causando insatisfação no clube. O técnico italiano afirmou desconhecer qualquer descontentamento interno.

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, 14, Ancelotti declarou: “Ele está feliz, quer fazer história com este clube. Nada mais. Não estou ciente de que o Madrid esteja chateado com esta questão”. Apesar das notícias, para o treinador, a situação com Vini Jr. permanece a mesma, e ele expressou cansaço.

“Estou cansado desse assunto, mas não me preocupa. Eu o vejo feliz e estamos felizes com ele. Não há mais nada a acrescentar ao que eu disse semanas atrás. Este tópico não é discutido aqui. Ele está indo muito bem e continuará assim. Ele está muito motivado pelo que fez contra o City, sob muita pressão, e fazendo a diferença”, afirmou Ancelotti.

Recentemente, a imprensa espanhola informou que Vinícius Júnior recebeu uma oferta astronômica de um clube da Arábia Saudita, na casa de 1 bilhão de euros por cinco temporadas, o que equivaleria a 200 milhões de euros anuais. No entanto, o Real Madrid não demonstrou intenção de negociar, remetendo-se à cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros.

Vinícius Júnior está em processo de renovação contratual com o Real Madrid. Atualmente, o atacante brasileiro recebe aproximadamente 15 milhões de euros líquidos por temporada. As conversas seguem em andamento, buscando alinhar sua remuneração à relevância que ele tem dentro da equipe e ao fato de ter sido eleito melhor jogador do mundo pela Fifa.

Em meio a essas especulações, Ancelotti enfatizou que Vinícius Júnior está focado em seu desempenho no Real Madrid. O treinador destacou a motivação do jogador, especialmente após sua performance destacada na vitória por 3 a 2 sobre o Manchester City na Liga dos Campeões.