Estêvão repete seca de Gabriel Jesus em clássicos; compare

Jovens revelados no Palmeiras, donos de inegável talento, multicampeões pelo clube e vendidos ao futebol europeu desde cedo. As histórias de Estêvão, atual prodígio do Verdão, e Gabriel Jesus, que passou pelo clube entre 2015 e 2016, têm muito a comum, com um adendo desagradável: nenhum deles conseguiu brilhar nos clássicos, ao menos até o momento.

Neste Paulistão, Estêvão tem apenas dois gols e segue zerado nos clássicos. Contra o Corinthians, o jovem de 17 anos errou um pênalti no acréscimo da partida, que terminou empatada em 1 a 1. Contra o São Paulo, voltou a passar em branco no empate sem gols do último domingo, 16, no Allianz Parque.

Tal qual Gabriel Jesus, Estêvão ainda não tem gols diante dos principais rivais estaduais (Corinthians, São Paulo e Santos). Com três vitórias, 3 empates e 2 derrotas, o prodígio vendido ao Chelsea tem 50% de aproveitamento nos clássicos. O jovem, porém, tem dois títulos no currículo (Paulista de 2024 e Brasileirão 2023) e foi eleito o Bola de Ouro do último Brasileirão pela ESPN.

Gabriel Jesus tem rendimento individual ainda pior, pois além de não ter marcado gols, não obteve nenhuma assistência em 19 jogos. No entanto, o jogador, atualmente no Arsenal, tem rendimento

Confira a comparação entre Estêvaõ e Gabriel Jesus, com dados levantados pelo Sofascore:

Números de Estêvão nos clássicos

Jogos: 8 (6 como titular)

Gols: 0

Assistências: 1

Minutos para participar de gols: 557

Vitórias: 3

Derrotas: 2

Empates: 3

Aproveitamento: 50%

Números de Gabriel Jesus nos clássicos

Jogos: 19 (10 como titular)

Gols: 0

Assistências: 0

Vitórias: 9

Derrotas: 5

Empates: 5

Aproveitamento: 56%

Endrick fez gols, mas venceu menos

Antecessor de Estêvão entre as maiores revelações alviverdes, Endrick obteve melhores números individuais no clássico, com dois gols (um contra o Corinthians e outro contra o São Paulo), mas foi quem teve o pior resultado coletivo, com 46% de aproveitamento dos pontos.

Números de Endrick nos clássicos

Jogos: 16 (12 como titular)

Gols: 2

Assistências: 0

Minutos para participar de gols: 484

Vitórias: 4

Derrotas: 4

Empates: 8

Aproveitamento: 42%