Transforme seu rosto em estrela do EA Sports FC 25 – Saiba como!

A EA Sports lançou uma iniciativa inovadora para os fãs de futebol ao redor do mundo com o programa SuperFans, vinculado ao jogo EA Sports FC 25. Este projeto oferece aos torcedores a chance de serem imortalizados no jogo, representando seus clubes favoritos nas arquibancadas virtuais. A iniciativa é uma celebração da paixão dos fãs e uma forma de aproximar ainda mais a comunidade do universo dos games esportivos.

Publicidade

O programa SuperFans começa com a seleção de quatro torcedores, mas está aberto para mais participantes até 15 de abril de 2025. Os escolhidos terão a oportunidade de ver suas histórias e rostos integrados ao ambiente virtual do jogo, tornando-se parte das emocionantes partidas simuladas. Esta é uma chance única para os aficionados por futebol mostrarem seu amor pelo esporte de uma maneira inovadora e interativa.

Como funciona o programa SuperFans

Para participar do programa SuperFans, os interessados devem acessar o site oficial e seguir um processo de inscrição que inclui o envio de suas redes sociais, a escolha de seu clube favorito e a redação de uma história de 500 palavras explicando por que merecem ser considerados superfãs. Este processo seletivo visa identificar os torcedores mais dedicados e apaixonados, aqueles que realmente vivem e respiram o futebol.

Publicidade

Os selecionados terão a oportunidade de aparecer em futuros títulos da série EA Sports FC, representando seus clubes nas arquibancadas virtuais. Esta integração não só enriquece a experiência de jogo, mas também reforça a conexão entre a comunidade de fãs e o universo dos games esportivos, criando uma experiência mais autêntica e envolvente.

Estádios icônicos no EA Sports FC 25

O EA Sports FC 25 já conta com uma seleção de estádios icônicos que são recriados com detalhes impressionantes no jogo. Entre eles, destaca-se o Signal Iduna Park, do Borussia Dortmund, famoso por sua muralha amarela que abriga mais de 80 mil torcedores. La Bombonera, do Boca Juniors, e Anfield, do Liverpool, também são destaques, capturando a essência e a atmosfera únicas desses locais históricos.

Em Anfield, por exemplo, a tradição de 61 mil vozes entoando “You’ll Never Walk Alone” antes das partidas é fielmente reproduzida, proporcionando uma experiência imersiva e emocionante para os jogadores. Esses detalhes são parte do compromisso da EA em oferecer uma experiência de jogo autêntica e rica em detalhes.

Publicidade

Motivos para participar do programa SuperFans

O programa SuperFans representa uma oportunidade sem precedentes para os torcedores de futebol. Além de poderem ver suas histórias e rostos no jogo, os participantes ajudam a fortalecer a comunidade global de fãs de futebol. A iniciativa da EA Sports é uma maneira de reconhecer e celebrar a paixão dos torcedores, oferecendo-lhes um espaço no mundo virtual que tanto amam.

Com o prazo de inscrição se estendendo até 15 de abril de 2025, os interessados têm tempo para preparar suas inscrições e compartilhar suas histórias. A EA planeja expandir o programa para incluir mais torcedores e clubes, tornando esta uma oportunidade contínua para os fãs de futebol ao redor do mundo.

Passo a passo para se inscrever no programa

Para se inscrever no programa SuperFans, os torcedores devem visitar o site oficial do programa e seguir as instruções detalhadas. É necessário fornecer informações pessoais, como redes sociais, e escrever uma história convincente sobre sua paixão pelo clube escolhido. Este processo não apenas seleciona os torcedores mais dedicados, mas também permite que a EA Sports conheça melhor sua comunidade de fãs.

Em resumo, o programa SuperFans da EA Sports FC 25 é uma iniciativa que celebra a paixão dos torcedores de futebol, oferecendo-lhes uma plataforma para se conectarem ainda mais com o jogo. Com a possibilidade de aparecerem em futuros títulos da série, os superfãs têm a chance de se tornarem parte de uma experiência de jogo verdadeiramente única e envolvente.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.