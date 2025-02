Entenda o cenário de Matheus Pereira no Cruzeiro

O jogador Matheus Pereira tem sido um nome de destaque no Cruzeiro, especialmente após as negociações frustradas que envolveram o Flamengo. A situação ganhou atenção quando um intermediário propôs uma troca que incluiria Luiz Araújo e Lorran, mas não houve avanço. O atleta, que se tornou pai recentemente, optou por permanecer no clube mineiro, apesar das ofertas.

Publicidade

As informações sobre os bastidores de Matheus Pereira foram divulgadas pelo GE.

O desentendimento entre Matheus Pereira e o CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, ocorrido em outubro do ano passado, ainda ressoa nos bastidores do clube. A discussão surgiu após uma cobrança firme de Mattos sobre Rafa Silva, expulso em um jogo contra o Athletico-PR. Matheus defendeu seu colega, o que gerou um atrito com o dirigente.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Qual foi o impacto do desentendimento entre Matheus Pereira e Alexandre Mattos?

A relação entre Matheus Pereira e Alexandre Mattos permanece fria, mesmo após o desentendimento ter sido resolvido. Pedro Lourenço, outro dirigente do Cruzeiro, mencionou que teve um pequeno desentendimento com Matheus, mas afirmou que isso não afeta o desempenho do jogador em campo. O clube continua a valorizar o talento de Matheus, reconhecendo o investimento significativo feito em sua contratação.

Por que Matheus Pereira decidiu permanecer no Cruzeiro?

Matheus Pereira expressou seu desejo de continuar no Cruzeiro, destacando que só consideraria uma transferência para a Europa. A proposta do Zenit foi recusada pelo jogador, que priorizou sua vida pessoal e a chegada de seu filho. O Cruzeiro, por sua vez, não colocou Matheus à venda, mas está aberto a negociações que sejam vantajosas para ambas as partes.

Como o Cruzeiro está lidando com as negociações envolvendo Matheus Pereira?

O Cruzeiro tem adotado uma postura de respeito às decisões de Matheus Pereira, mas mantém a política de não segurar jogadores que desejam sair. Pedro Lourenço destacou que o clube está acima de qualquer indivíduo e que, embora não esteja ativamente vendendo Matheus, não se oporia a uma proposta vantajosa. O técnico do Cruzeiro, Jardim, tem a responsabilidade de decidir sobre a participação de Matheus nos jogos.

Publicidade

O investimento feito pelo Cruzeiro em Matheus Pereira foi significativo, com a aquisição de 50% dos direitos do jogador por 5,5 milhões de euros. O clube espera que Matheus continue contribuindo em campo, especialmente agora que ele está em uma nova fase de sua vida pessoal. O foco do Cruzeiro é garantir que o jogador esteja feliz e comprometido com o time.