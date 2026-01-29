Endrick foi eleito neste janeiro o melhor jogador do mês da Ligue 1, reconhecimento que coroa o início da passagem do atacante pelo Lyon. Emprestado pelo Real Madrid, o brasileiro se tornou, em apenas três jogos, peça central da equipe e com números que chamam atenção no cenário europeu.

O atacante anotou um hat-trick na vitória por 5 a 2 sobre o Metz, feito que o colocou como o brasileiro mais jovem (19 anos) a marcar três gols em um mesmo jogo no futebol europeu, superando até Ronaldo Fenômeno (21).

Nos três primeiros jogos pelo Lyon em 2026, o atacante já balançou as redes cinco vezes. O jogador está no topo do ranking de participações em gols entre atletas sub-20 das principais ligas da Europa, à frente de grandes nomes, como Lamine Yamal, camisa 10 do Barcelona.

Impacto de Endrick

O impacto também se reflete fora de campo. O jogo contra o Metz foi o mais assistido da temporada da Ligue 1 na CazéTV, com pico de 706 mil aparelhos conectados, fazendo o Lyon superar o PSG, time mais midiático da França, em audiência na plataforma brasileira.

Os seis vídeos postados pelo jogador nos Reels do Instagram chegaram a mais de 50 milhões de views em apenas 30 dias após a publicação da primeira postagem, que foi justamente sobre o anúncio de sua chegada ao Lyon, em collab com o clube.

Esse número de views sobe para mais de 110 milhões se somadas as postagens do Lyon de imagens de treinos, lances de jogo ou entrevistas em que Endrick aparece ao lado do elenco. Na página do clube, os views com vídeos de Endrick chegaram a mais de 60 milhões.