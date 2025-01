Empresário de Kaylor Navas abre o jogo sobre negociações com o Grêmio

Keylor Navas, o renomado goleiro costarriquenho, está em negociações com o Grêmio, clube de futebol brasileiro, e demonstrou um forte desejo de atuar no país. Ainda sem clube desde o fim de seu contrato com o Paris Saint-Germain em julho de 2024, Navas vê o Brasil como uma nova oportunidade empolgante em sua carreira.

Publicidade

Seu empresário, Luciano Emilio, ex-jogador de futebol, compartilhou detalhes das tratativas em uma entrevista concedida ao ESPN.com.br. Emilio declarou que Navas descartou propostas de outros clubes, incluindo do futebol árabe e do Cerro Porteño, para focar na possibilidade de jogar no Brasil.

Créditos: depositphotos.com / Maxisports



Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Por que Keylor Navas deseja jogar no Brasil?

O desejo de Navas de atuar no futebol brasileiro está motivado pela competitividade do campeonato e pela oportunidade de conquistar novos títulos. Com 38 anos de idade, o goleiro ainda está em excelente forma física e deseja manter sua fome por vitórias e a busca por competições de alto nível.

Publicidade

O interesse de Navas pelo Brasil não é apenas uma questão de mercado ou contrato lucrativo, mas sim uma combinação da chance de disputar campeonatos acirrados e da cultura futebolística apaixonada do país. Isso influencia a decisão de muitos jogadores que buscam destaque em cenários vibrantes como o brasileiro.

A negociação com o Grêmio e a expectativa de um desfecho

Luciano Emilio destacou que as negociações com o Grêmio estão avançadas e que o clube brasileiro parece bastante interessado na contratação de Navas. No entanto, detalhes ainda estão sendo ajustados, e a definição poderá acontecer nos próximos dias.

Diante dessa possibilidade, a expectativa é que o goleiro possa integrar o elenco gremista ainda neste ano, trazendo assim sua vasta experiência adquirida em clubes como Real Madrid e PSG. Essa adição pode proporcionar uma maior segurança ao time, com Navas contribuindo não apenas tecnicamente, mas também como líder no vestiário.

Publicidade

Como Keylor Navas mantém sua forma física?

Mesmo sem clube desde julho de 2024, Keylor Navas não deixou seus treinamentos de lado. Ele tem se preparado fisicamente com a ajuda de personal trainers e se mantém ativo junto à Seleção da Costa Rica, fazendo exercícios regulares e participando de treinos de goleiros.

Treinos com personal trainers e preparadores de goleiros.

Participação nos treinos da Seleção da Costa Rica.

Manutenção de reflexos e condição física geral.

Essa dedicação garante que, ao ser contratado por um novo clube, Navas estará preparado para dar seu máximo em campo, mesmo após um período fora do futebol competitivo regular.

Próximos passos para o Grêmio

Enquanto as negociações continuam, o Grêmio segue sua agenda no Campeonato Gaúcho, competindo em jogos chave que poderiam beneficiar da presença de Navas. Estes são os desafios à frente:

Brasil de Pelotas (F): 22/1, 22h (de Brasília) Caxias (C): 26/1, 20h30 (de Brasília) Monsoon (F): 19/1, 19h (de Brasília)

A contratação de um goleiro do calibre de Keylor Navas certamente adicionaria um novo nível de confiança à equipe, enquanto eles buscam fortalecer seu desempenho nestas partidas subsequentes. Assim, os próximos dias poderão ser decisivos não só para Navas, mas também para o Grêmio como um todo.