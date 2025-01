Empresa de Leila Pereira investe milhões para modernizar a Arena Barueri

A Arena Barueri, local que uma vez foi alvo de críticas pelo técnico Abel Ferreira, passou por uma transformação significativa nos últimos tempos. Após um investimento de cerca de R$ 50 milhões, administrado por uma empresa liderada pela presidente Leila Pereira, o estádio agora apresenta um ambiente renovado. As obras começaram em setembro de 2023 e visam melhorar a experiência de jogadores e torcedores.

O Palmeiras, tradicional time paulista, está prestes a reencontrar a Arena Barueri, agora revitalizada para seus jogos do Campeonato Paulista. Essa mudança ocorre devido a um evento musical no Allianz Parque, mostrando a importância das melhorias realizadas no local.

Quais foram as principais reformas realizadas na Arena Barueri?

Entre as várias melhorias, destacam-se a modernização dos camarotes e vestiários, a reforma da área de imprensa, a troca das antigas cadeiras por novas, além da instalação de um gramado sintético. Essas reformas, embora significativas, ainda não estão completamente finalizadas, restando melhorias pendentes, como a conclusão dos banheiros e a criação de novas áreas de acesso. A iluminação foi substituída por luzes de LED mais eficientes, proporcionando melhor visibilidade tanto para eventos esportivos quanto para shows.

Outro ponto importante foi a implementação de um sistema de drenagem para evitar alagamentos, problema que afetava gravemente a entrada e saída de espectadores e veículos durante períodos de chuva intensa.

Como a arena planeja facilitar o acesso dos torcedores?

A Arena Barueri implementará um serviço de ônibus circulares, que em 2025 poderá transportar torcedores da estação de metrô Jardim Belval diretamente para o estádio. Este projeto é feito em parceria com a prefeitura local, com o objetivo de reduzir o tempo de deslocamento e aumentar o público nos jogos. Prevendo saídas a cada 30 minutos, o custo da passagem está estipulado em R$ 5,80, tornando-se uma opção viável para muitos torcedores.

Que mudanças foram feitas para equipes e imprensa?

No edifício principal da Arena Barueri, foram introduzidas novas infraestruturas para a imprensa. Um espaço dedicado para credenciamento, banheiros femininos, inexistentes anteriormente, e áreas destinadas a entrevistas coletivas foram planejadamente reformadas. No que diz respeito aos vestiários, foram projetados com salas para reuniões, espaços para fisioterapia e até banheiras de gelo, atendendo assim a comissão técnica e jogadores de forma mais completa e moderna.

Quais são as melhorias mais visíveis para os torcedores?

Para os frequentadores do estádio, as alterações mais notáveis ocorreram no campo e suas adjacências. A substituição do gramado natural por um sintético mais moderno e durável promete elevar a qualidade dos jogos realizados. As saídas de emergência foram redesenhadas, visando uma maior segurança e acessibilidade. Além disso, os assentos nas arquibancadas foram totalmente substituídos, e a instalação de novos telões promete melhorar a experiência de visualização durante os eventos.

Essas mudanças visam revitalizar a Arena Barueri, tornando-a um local mais atrativo tanto para eventos esportivos quanto culturais, e destacando-se pela modernidade e preocupação com o conforto e segurança de seus usuários.

