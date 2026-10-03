Os brasileiros vão às urnas no próximo domingo, 4 de outubro, para escolher deputados federal e estadual, senador, governador e presidente da República nas Eleições 2026.

Há uma série de ex-jogadores e treinadores como opção nas urnas, como Marcelinho Carioca, Edmundo, Luís Fabiano e outros. Confira a lista:

Marcelinho Carioca

Ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca, do Podemos, disputa uma vaga de deputado distrital (equivalente a deputado estadual) pelo Distrito Federal.

Edmundo

Ídolo de Vasco e Palmeiras, Edmundo está na disputa das Eleições 2026. O ex-jogador concorre a uma vaga como deputado federal no Rio de Janeiro pelo PSDB.

Luís Fabiano

Ídolo de São Paulo e Ponte Preta, o ex-atacante Luís Fabiano concorre ao cargo de deputado federal em São Paulo pelo MDB.

Vanderlei Luxemburgo

Ex-treinador da seleção brasileira, do Real Madrid e diversos grandes clubes do Brasil, Vanderlei Luxemburgo concorre a uma vaga no Senado por Tocantins, pelo Podemos.

Alexandre Kalil

Alexandre Kalil, ex-presidente do Atlético-MG e ex-prefeito de Belo Horizonte, é candidato a governador de Minas Gerais pelo PDT. 4

Washington “Coração Valente”

Ídolo de Athletico-PR, Fluminense e São Paulo, Washington disputa uma vaga de deputado federal no Distrito Federal pelo MDB.

Sérgio

Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras, concorre a deputado estadual pelo Solidariedade, em São Paulo.

Marcos Braz

Marcos Braz, vitorioso dirigente do Flamengo entre 2018 e 2024, concorre a um a deputado federal pelo PSDB pelo Rio de Janeiro.

Finazzi

O ex-atacante Finazzi, de passagem mais marcante pelo Corinthians, concorre à vaga de deputado federal por São Paulo, pelo MDB.