O técnico e político Vanderlei Luxemburgo (Podemos), 73, foi internado na UTI de um hospital particular em Palmas após apresentar mal-estar na madrugada desta quinta-feira, 20. Exames apontaram um quadro de infecção pulmonar.

Segundo a assessoria, ele foi encaminhado ao Hospital Medical Santa Thereza, onde iniciou tratamento com antibióticos e permanece sob observação na Unidade de Terapia Intensiva.

Por recomendação médica, Luxemburgo terá as agendas suspensas até a recuperação. Na quarta-feira, 18, ele havia anunciado pré-candidatura ao Senado pelo Tocantins.