Efeito Messi: MLS cresceu 13% em patrocínios

A Major League Soccer (MLS) tem se destacado no cenário esportivo global, tendo alcançado um aumento notável em seus patrocínios. Em 2024, a liga atingiu a marca de US$ 665 milhões em patrocínios, representando um crescimento de 13% em relação ao ano anterior, conforme relatório da SponsorUnited divulgado antes da final da MLS Cup.

Esse crescimento é parcialmente atribuído à chegada do renomado Lionel Messi. Sua presença aumentou a visibilidade internacional da liga, mas houve outros fatores contribuindo para essa evolução, segundo a análise de transações por mais de 1.800 marcas.

Setores que Mais se Beneficiaram

Vários setores experimentaram um aumento em exposição e parcerias dentro da MLS. Destacam-se os setores de hotelaria, restaurantes e lazer, além de serviços empresariais e bebidas alcoólicas. Esses setores se tornaram atrativos para investimentos na liga devido às crescentes oportunidades de parceria.

Clubes como o Inter Miami, onde Messi atua, e o New York City FC, que garantiu naming rights com a Etihad Airways para seu próximo estádio, figuram no relatório.

Influência de Messi no Mercado de Patrocínios

A inclusão de Lionel Messi na MLS gerou um impacto significativo no mercado. Messi não apenas aumentou o interesse global pela liga, mas também atraiu marcas internacionais anteriormente alheias ao futebol norte-americano. Essa atenção renovada resultou em novas parcerias impulsionando o crescimento nos patrocínios.

Presenças como a de Messi e outros jogadores renomados, como Jordi Alba, têm sido fundamentais na atração de patrocinadores globais, expandindo a receita da liga.

Previsões para a Copa do Mundo de 2026

Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, a atenção no futebol norte-americano cresce. Essa expectativa tem sido um catalisador para parcerias e investimentos na MLS, beneficiando clubes como o Chicago Fire, que tem experimentado um aumento nos patrocínios, permitindo expandir operações e atrair mais investidores.

Bob Lynch, fundador da SponsorUnited, destaca a importância de estratégias de marketing e parcerias além de nomes famosos, para garantir um crescimento sustentável e de longo prazo.

Desafios e Oportunidades Futuras

Embora o crescimento dos patrocínios seja promissor, a MLS enfrentará desafios para manter esse ritmo. Será crucial continuar investindo em infraestrutura e visibilidade global, mesmo após o impacto gerado pela chegada de estrelas. O sucesso futuro dependerá da capacidade de cultivar parcerias duradouras e explorar novas oportunidades de negócios.

Evento esportivos significativos e a melhoria na qualidade dos jogos oferecem à MLS uma base sólida para seguir crescendo. A expansão estratégica de parcerias, além de capitalizar em momentos de destaque, será essencial para consolidar a MLS como uma liga próspera no cenário esportivo mundial.