Efeito Messi aumenta exponencialmente a receita do Inter Miami, veja números

A chegada de Lionel Messi ao Inter Miami, em 2023, trouxe uma transformação significativa para o clube da Major League Soccer (MLS). O impacto do astro argentino não se limitou apenas ao campo, mas também se refletiu nas finanças e no valor de mercado do time. Em 2024, as receitas do Inter Miami atingiram US$ 190 milhões, um aumento expressivo em comparação aos anos anteriores.

Antes da contratação de Messi, o Inter Miami registrava receitas anuais de aproximadamente US$ 55 milhões. Com a presença do jogador, esse número saltou para US$ 127 milhões no primeiro ano, representando um crescimento de 131%. Este aumento colocou o clube no topo da liga em termos de faturamento, superando equipes tradicionais como LAFC e Atlanta United.

Messi pelo Inter Miami – Fonte: Instagram/@leomessi

Como Messi influenciou o valuation do Inter Miami?

Além do impacto nas receitas, a chegada de Messi também elevou significativamente o valor do Inter Miami. Antes de sua contratação, o clube era avaliado em US$ 585 milhões. Com o astro argentino, o valor de mercado do time saltou para US$ 1 bilhão e, atualmente, chega a US$ 1,2 bilhão. Este aumento de 103% em um curto período destaca o poder de atração de Messi, que vai além do desempenho esportivo.

O crescimento no valor de mercado do Inter Miami é um indicativo do potencial comercial e de marketing que Messi trouxe para o clube. Sua presença atraiu novos patrocinadores, aumentou a venda de ingressos e produtos licenciados, além de elevar a visibilidade do time em nível global.

Quais foram os principais benefícios comerciais?

A contratação de Messi gerou uma série de benefícios comerciais para o Inter Miami. Entre eles, destaca-se o aumento na venda de ingressos para os jogos, que frequentemente esgotam devido à presença do astro. Além disso, a venda de camisas e outros produtos licenciados disparou, contribuindo significativamente para as receitas do clube.

Outro aspecto importante foi a atração de novos patrocinadores e parceiros comerciais. Empresas de renome mundial se interessaram em associar suas marcas ao Inter Miami, impulsionando ainda mais as receitas e a visibilidade do clube. Este interesse comercial reflete a influência de Messi como uma figura global no esporte.

O futuro do Inter Miami com Messi

O impacto de Messi no Inter Miami não se limita ao presente. A longo prazo, a presença do jogador pode continuar a beneficiar o clube em várias frentes. A atração de novos talentos, o fortalecimento da marca e o aumento da base de fãs são apenas alguns dos aspectos que podem ser influenciados positivamente.

Com Messi, o Inter Miami se posiciona como um dos clubes mais proeminentes da MLS, tanto em termos esportivos quanto comerciais. O desafio agora é manter esse crescimento e consolidar a posição do time como uma potência no futebol norte-americano.

