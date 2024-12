Edição dos Campeões: PLACAR celebra vencedores de 2024

A temporada de 2024 chegou ao fim. E com isso, PLACAR manteve a tradição de homenagear os principais campeões do ano, como o Botafogo, novo rei do Brasil e da América em destaque, além de Flamengo, São Paulo, Santos, entre outros.

Publicidade

A revista com Luiz Henrique, o craque do Glorioso, na capa, já está disponível em nossa loja do Mercado Livre e chega às bancas de todo o país na próxima sexta, 20. Além dos pôsteres, PLACAR traz fichas técnicas e fotos exclusivas das conquistas.

A edição traz nove pôsteres enaltecendo os principais vencedores. São eles: Botafogo (campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro), Corinthians (campeão da Libertadores feminina e do Campeonato Brasileiro feminino), Flamengo (campeão da Copa do Brasil), Santos (campeão do Brasileirão Série B), Argentina (campeã da Copa América), Espanha (campeã da Eurocopa) e Real Madrid (campeão da Champions League).

Publicidade

A tradicional Edição dos Campeões traz 9 pôsteres dos principais vencedores de 2024 no futebol masculino e feminino, além das fichas técnicas e fotos exclusivas de cada campeonatohttps://t.co/KjFNRpN3JB pic.twitter.com/dX7b7UdWcT — Placar (@placar) December 18, 2024

A edição ainda exalta o Tricolor Paulista, que se tornou campeão de tudo que disputou ao vencer a Supercopa do Brasil. Além disso, o Racing, que venceu a Sul-Americana, o Fortaleza, vitorioso na Copa do Nordeste, o Barcelona, que levou a Champions League feminina, e os 27 campeões estaduais estão homenageados.

Outra grande atração desta edição é a atualização do ranking de clubes do futebol brasileiro, editado desde 1999, pelo jornalista Rodolfo Rodrigues. O Botafogo foi o time que mais pontuou no ano e o Flamengo aumentou vantagem na liderança.