EA SPORTS FC 25: por que não tem times brasileiros no jogo?

O EA FC 25, anteriormente conhecido como FIFA Soccer, tem sido alvo de discussões acaloradas na comunidade gamer e entre os fãs de futebol brasileiro. Uma das principais questões é a ausência significativa dos clubes brasileiros no jogo, limitados apenas à participação na Copa Libertadores da América, com elencos genéricos. Esse problema é resultado de uma combinação de fatores legais, contratos de exclusividade e direitos de imagem.

Embora o Brasil seja um dos países mais fanáticos por futebol, enfrenta dificuldades para ter seus clubes e jogadores oficialmente representados no EA FC. O cenário é complicado devido a processos judiciais movidos por jogadores contra a Eletronic Arts, a empresa por trás do jogo, além de desentendimentos em negociações de licenciamento.

Razões para a Ausência dos Clubes Brasileiros

A ausência dos clubes brasileiros no EA FC 25 deve-se a fatores legais e financeiros. A Lei Pelé, em vigor desde 1998, concede direitos significativos aos jogadores brasileiros quanto à exploração de sua imagem, exigindo contratos explícitos. A Eletronic Arts enfrentou acusações de não respeitar essas regras, como demonstram processos movidos por jogadores do São Paulo, resultando em jogadores genéricos no jogo.

A questão do licenciamento é agravada pelos valores oferecidos. Durante anos, a EA propôs cifras que muitos clubes consideraram insatisfatórias. Clubes como Flamengo e Corinthians recebiam em torno de R$ 30 mil, enquanto a Konami, com seu Pro Evolution Soccer, oferecia valores muito maiores e contratos de exclusividade, levando os clubes a não participarem do EA FC 25.

Impacto das Negociações na Presença dos Jogadores

Além dos clubes, as cláusulas dos contratos dos atletas influenciam diretamente a questão. Historicamente, esses contratos contemplavam apenas usos limitados das imagens, como para televisão e álbuns de figurinhas, não incluindo jogos eletrônicos. Esse detalhe gerou descontentamento entre os atletas, que recorreram à justiça em busca de uma compensação adequada.

Esse descontentamento é exacerbado pelo fato de que os jogos são amplamente lucrativos, enquanto a compensação pelos direitos de imagem dos jogadores é mínima. Isso incentivou uma mobilização dos atletas e de seus empresários para buscar remuneração justa.

Por que Outras Ligas estão Representadas no EA FC?

Por outro lado, ligas de países como Inglaterra, Alemanha e Argentina são oficialmente representadas no EA FC. Esses países possuem um sistema de licenciamento mais organizado, com os direitos de imagem negociados diretamente com as ligas e clubes. Os valores são distribuídos entre os times e jogadores, respaldados por contratos robustos que evitam disputas judiciais.

Alguns jogadores também assinam contratos diretos com a Eletronic Arts, recebendo compensações por suas imagens em campanhas de marketing, o que simplifica a burocracia enfrentada no Brasil, onde o licenciamento é mais fragmentado.

Perspectivas Futuras para os Clubes Brasileiros

O futuro dos clubes brasileiros no EA FC ainda é incerto. Contudo, há esperança com a formação recente de ligas como LIBRA e LFF, que poderiam centralizar e facilitar as negociações de direitos de imagem. Ainda assim, é preciso haver interesse mútuo entre clubes brasileiros e empresas de jogos para possibilitar a inclusão dessas equipes nos futuros jogos da EA.

Com essa nova postura, talvez vejamos um retorno significativo dos clubes brasileiros nas próximas edições do game. Enquanto isso, os fãs do futebol brasileiro continuam aguardando por mudanças que tragam a paixão nacional de volta aos consoles.