EA Sports FC 25: jogo registra alta queda de vendas

As ações da Electronic Arts (EA) registraram queda após o desempenho decepcionante do jogo EA Sports FC 25, o primeiro da série lançado após a empresa encerrar sua parceria com a FIFA. Analistas apontam que as vendas iniciais ficaram abaixo das expectativas, gerando preocupação entre investidores e especialistas sobre o futuro da franquia de futebol.

Publicidade

Jogadores no EA Fc – Fonte: @easportsfc

Desempenho de vendas preocupa mercado

De acordo com relatórios financeiros preliminares, o EA Sports FC 25 vendeu menos unidades no lançamento em comparação aos títulos anteriores da franquia FIFA. A mudança de nome, que marca o início de uma nova era para a EA, pode ter contribuído para a queda no interesse dos consumidores.

Apesar do feedback positivo sobre a jogabilidade e melhorias técnicas, o jogo enfrenta desafios para conquistar jogadores que ainda associam a franquia ao nome FIFA. Especialistas afirmam que o mercado de games esportivos é altamente competitivo, e a transição de branding pode ter afetado a fidelidade dos fãs.

Publicidade

Impacto nos negócios da EA

A queda no desempenho de vendas refletiu diretamente no valor das ações da EA, que apresentaram retração de 5% na última semana. A empresa agora busca estratégias para reverter o cenário, como promoções agressivas, atualizações frequentes e maior engajamento com a comunidade de jogadores.

Mesmo diante das dificuldades, a EA mantém a confiança no potencial de longo prazo do EA Sports FC como carro-chefe de seus produtos esportivos. O desafio está em consolidar a nova identidade da marca e reconquistar a base de jogadores que fizeram da franquia FIFA um sucesso global.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.