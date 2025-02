EA Sports FC 25 anuncia novidade muito esperada

Os desenvolvedores de EA Sports FC 25 estão comprometidos em melhorar a experiência dos jogadores, incorporando feedback importante da comunidade. Recentemente, um patch foi implementado com mudanças que agradaram muitos fãs. As atualizações continuam, e novos ajustes estão programados para atender a pedidos antigos dos jogadores.

Publicidade

Entre as principais mudanças, estão melhorias no Football Ultimate Team, incluindo um aumento no número de slots de Evolução ativos, agora dois, e um novo filtro de pesquisa para OVR (Overall Rating). As atualizações também visam melhorar o progresso quando partidas de Ultimate Team terminam prematuramente.

Jogadores no EA Fc – Fonte: @easportsfc

Quais são as principais novidades no Football Ultimate Team?

No modo Football Ultimate Team, a EA introduziu algumas melhorias significativas. Uma das funcionalidades mais aguardadas é a possibilidade de receber vitórias em determinadas situações quando o adversário abandona o jogo. Isso visa criar um ambiente mais justo para jogadores que investem tempo e esforço em suas partidas.

Publicidade

Além disso, as atualizações incluem uma pequena melhoria nos Pacotes Iniciais para novos clubes. Esse é um movimento estratégico para atrair e manter novos jogadores, oferecendo uma experiência inicial mais satisfatória e competitiva no Ultimate Team.

Como funcionará a nova lógica de recebimento de vitórias?

A nova lógica permite receber a vitória se o oponente desistir do jogo, sob determinadas condições, durante um empate. Essa mudança se aplica aos modos solo de Ultimate Team Division Rivals e Champions, bem como ao modo cooperativo de Ultimate Team Division Rivals.

As condições para a aplicação desta regra são específicas: pelo menos 45 minutos de jogo devem ter se passado, ou o jogador que desistiu deve ter concedido um pênalti ou recebido um cartão vermelho. Além disso, há um limite no número de vezes que uma vitória pode ser creditada nessas circunstâncias, para evitar abusos.

Publicidade

Quais são os limites e restrições para o recebimento de vitórias?

Para manter a integridade do sistema, foi introduzido um limite e um período de resfriamento para o recebimento dessas vitórias. O jogador pode receber essa vitória até cinco vezes em um período de 24 horas, com o limite reiniciando diariamente à meia-noite GMT. Isso garante que o sistema não seja explorado de maneira injusta.

Essas mudanças refletem uma abordagem cuidadosa e equilibrada da EA Sports, que busca garantir uma experiência justa e competitiva para todos os jogadores envolvidos.

Qual a importância da demo expandida do EA Sports FC 25?

A EA Sports também anunciou a expansão da demo do EA Sports FC 25, incluindo clubes espanhóis da LaLiga e da Liga F. Essa versão limitada, conhecida como Showcase, oferece uma prévia do jogo antes de seu lançamento oficial.

A Showcase é uma estratégia eficaz para apresentar aos jogadores novos modos, como Clubs e Clubs Rush, em um ambiente de teste. Isso não só gera interesse, mas também fornece feedback valioso para possíveis ajustes antes do lançamento completo do jogo.

À medida que o EA Sports FC 25 se aproxima de seu lançamento, essas atualizações e expansões demonstram o compromisso em entregar um produto que atenda às expectativas dos fãs e mantenha a qualidade necessária para uma experiência de jogo abrangente e envolvente.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.