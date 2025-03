Maradona volta oficialmente ao EA FC após 3 anos

Diego Armando Maradona, ícone do futebol mundial, está de volta ao EA Sports FC 25, a renomada série de jogos de futebol da EA Sports. Sua ausência desde 2022, devido a uma disputa legal envolvendo direitos de imagem, foi finalmente resolvida, permitindo seu retorno triunfal ao jogo.

Publicidade

EA Sports FC 25 – Fonte: Electronics Arts

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Histórico da disputa legal

Em 2022, Maradona foi removido do EA Sports FC após uma decisão judicial que questionou a validade do contrato da EA Sports com Stefano Ceci, ex-empresário do jogador, para uso de sua imagem. A corte determinou que Ceci não possuía representação legal de Maradona na época, levando à sua exclusão do jogo.

Publicidade

Detalhes do retorno de Maradona ao jogo

A EA Sports anunciou que Maradona estará disponível no EA Sports FC 25 a partir de 14 de fevereiro de 2025. Os jogadores poderão obter uma carta especial de Maradona no modo Ultimate Team™, com classificação inicial de 77, que pode ser evoluída através do “Diego’s Dream Evolution“. Este recurso permite aprimorar as habilidades do jogador, refletindo sua trajetória desde os primeiros passos no Argentinos Juniors até sua consagração no Napoli.

Como obter a carta de Maradona no EA Sports FC 25

Para adquirir a carta de Maradona, os jogadores devem acessar o modo Ultimate Team™ do EA Sports FC 25 até 14 de março de 2025. Ao fazer login nesse período, todos receberão gratuitamente a versão inicial de 77 de Maradona, com a opção de aprimorar suas habilidades por meio do “Diego’s Dream Evolution”. Este recurso oferece três caminhos de evolução, permitindo personalizar o desenvolvimento do jogador conforme a preferência de cada usuário.

Impacto no EA Sports FC 25

A inclusão de Maradona no EA Sports FC 25 representa não apenas o retorno de um dos maiores jogadores da história do futebol, mas também enriquece a experiência dos jogadores, oferecendo novas dinâmicas e possibilidades no modo Ultimate Team™. Este desenvolvimento reforça o compromisso da EA Sports em proporcionar conteúdo relevante e de alta qualidade aos fãs de futebol virtual.