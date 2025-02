É o fim do camisa 10 clássico?

O futebol, como qualquer outro esporte, está em constante evolução. Ao longo das décadas, o jogo passou por inúmeras transformações táticas e técnicas. Uma das mudanças mais notáveis nos últimos anos é o declínio do camisa 10 clássico, uma posição que já foi considerada o coração e a alma de muitas equipes. Este jogador, tradicionalmente responsável por criar jogadas e ditar o ritmo do jogo, está se tornando cada vez mais raro nos gramados modernos.

Historicamente, o camisa 10 era visto como o maestro do time. Jogadores como Riquelme, Zidane e Alex eram conhecidos por sua habilidade técnica e visão de jogo, características essenciais para orquestrar o ataque e criar oportunidades de gol. No entanto, com a evolução das táticas e a introdução de novas formações, o papel do camisa 10 tem sido reavaliado e, em muitos casos, substituído por outras funções dentro do campo.

Por que o camisa 10 está desaparecendo?

O desaparecimento do camisa 10 clássico pode ser atribuído a várias razões. Uma delas é a mudança no estilo de jogo, que agora favorece a velocidade e a intensidade. Com a popularização dos trios de ataque, como os famosos BBC (Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo) e MSN (Messi, Suárez, Neymar), as equipes passaram a priorizar formações que maximizam a pressão ofensiva e a capacidade de finalização.

Além disso, a responsabilidade de criação de jogadas tem sido transferida para os volantes modernos, conhecidos como “box-to-box“. Jogadores como Modric, Kroos, Bellingham, De Bruyne e Paquetá exemplificam essa nova tendência. Eles são capazes de atuar tanto na defesa quanto no ataque, oferecendo uma versatilidade que o camisa 10 tradicional não proporciona.

O futuro dos meias clássicos, adaptação ou extinção?

Com a mudança nas prioridades táticas, muitos meias clássicos estão sendo deslocados para as pontas, onde a velocidade, o drible e a capacidade de finalização são mais valorizados. Um exemplo disso é Estêvão, que representa essa nova geração de jogadores que precisam se adaptar para se destacar no futebol moderno.

No entanto, nem tudo está perdido para os camisas 10. Jogadores como Messi e Neymar, embora tenham se adaptado a estilos de jogo mais modernos, ainda carregam consigo a essência do meia-armador clássico. Eles continuam a demonstrar que, mesmo em um cenário em constante mudança, a criatividade e a técnica ainda têm seu lugar no futebol.

Camisas 10 nos clubes brasileiros atuais

Embora muitos clubes estejam redefinindo o papel do camisa 10, algumas equipes brasileiras ainda mantêm jogadores que encarnam essa tradição. No Cruzeiro, Matheus Pereira veste a camisa 10, enquanto no Flamengo, Giorgian De Arrascaeta ocupa essa posição icônica. O Santos, que agora conta com Neymar Jr., também mantém essa tradição viva. Outros exemplos incluem Dimitri Payet no Vasco da Gama, Gustavo Scarpa no Atlético Mineiro, e Jefferson Savarino no Botafogo. Corinthians apostou em Memphis Depay, enquanto o Fluminense confia em Ganso, o Grêmio em Franco Cristaldo, e o Internacional em Alan Patrick. No entanto, o Palmeiras é uma das equipes que ainda não possui um camisa 10 clássico.

Como o futebol moderno está redefinindo o jogo?

O futebol moderno está em uma fase de transição, onde a inovação tática e a adaptação são fundamentais. As equipes estão cada vez mais buscando jogadores versáteis, capazes de desempenhar múltiplas funções em campo. Isso não significa que o papel do camisa 10 esteja completamente extinto, mas sim que ele está sendo redefinido para se alinhar com as exigências do jogo atual.

Em última análise, o futebol continua a ser um esporte dinâmico, onde a tradição e a inovação coexistem. O declínio do camisa 10 clássico é apenas um reflexo das mudanças que o esporte está passando, e cabe aos jogadores e treinadores encontrar novas maneiras de integrar a criatividade e a técnica que essa posição sempre representou.

