Memphis Depay e Yuri Alberto, que formam dupla de ataque do Corinthians campeão da Supercopa do Brasil, usaram as entrevistas de comemoração para desabafos, após a vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, neste domingo, 1º, no Mané Garrincha, em Brasília. Enquanto o holandês cobrou estrutura e uma mudança de mentalidade no clube, o camisa 9 revelou que atuou com virose e respondeu às críticas que recebe.

Em fala ao Grupo Globo, Memphis analisou o potencial do Timão e pediu que o clube avance fora de campo.”Imagine esse clube com estrutura e coisas boas. Por isso, eu rezo por este dia, com estrutura boa para o Corinthians. É um clube muito grande, com muito potencial, uma marca global. Não só no Brasil. Precisa trocar a mentalidade”.

Apesar do título, o atacante afirmou estar preocupado com a sequência da temporada e apontou carência de consistência para encarar o calendário do Brasileirão. Seu contrato tem validade até julho e sua passagem, até o momento, rendeu três títulos: Paulistão de 2025, Copa do Brasil de 2025 e Supercopa do Brasil de 2026.

“Minha opinião mais importante é que precisamos um pouco mais de força de jogadores. Brasileirão tem muitos jogos, precisa de consistência para ganhar. Não tem consistência agora. É importante trazer jogadores mais experientes, com visão”. concluiu.