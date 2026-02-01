Em uma tarde de casa cheia no Mané Garrincha, o Corinthians mostrou eficiência e inteligência emocional para vencer o Flamengo por 2 a 0 e sagrar-se campeão da Supercopa Rei do Brasil 2026. O confronto, que reuniu os campeões nacionais da última temporada, foi decidido pela solidez defensiva do time paulista e por um momento de destempero do meia Carrascal, expulso no intervalo. Gabriel Paulista abriu o placar e Yuri Alberto, nos acréscimos finais, selou a conquista alvinegra.

Eficiência e expulsão mudam o cenário

O clássico começou equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque, mas com estratégias distintas. O Flamengo tentava controlar a posse, enquanto o Corinthians apostava na velocidade. O goleiro Hugo Souza apareceu bem para evitar o gol rubro-negro em finalizações de Carrascal e Pedro. No entanto, quem balançou as redes foi o Timão. Aos 25 minutos, após cruzamento de Matheuzinho e escorada de Gustavo Henrique, o zagueiro Gabriel Paulista apareceu como elemento surpresa para finalizar rasante e marcar seu primeiro gol com a camisa corintiana.

O momento capital da primeira etapa, contudo, ocorreu já após o apito final. O árbitro Rafael Rodrigo Klein foi chamado ao VAR para revisar uma confusão no meio-campo e identificou uma cotovelada de Carrascal em Breno Bidon. O colombiano recebeu o cartão vermelho direto, deixando o Flamengo com um jogador a menos para todo o segundo tempo, o que condicionou a estratégia de reação da equipe de Filipe Luís.

Trave, reestreia de Paquetá e o golpe final

Mesmo em desvantagem numérica, o Flamengo voltou do intervalo pressionando. Logo no início, Pulgar acertou o travessão em uma cabeçada perigosa. Buscando o empate, Filipe Luís promoveu a reestreia de Lucas Paquetá, que entrou no lugar de Pedro. O jogo ganhou contornos dramáticos nos minutos finais. O Corinthians explorava os contra-ataques e também carimbou a trave com Yuri Alberto.

A grande chance do empate flamenguista caiu nos pés de Paquetá aos 49 do segundo tempo. Sozinho na pequena área, o meia dominou, mas finalizou por cima do gol, desperdiçando uma oportunidade incrível. O castigo veio no lance seguinte: Yuri Alberto escapou em velocidade, chapelou o goleiro Rossi e marcou de cabeça. O lance foi validado pelo VAR, decretando o 2 a 0 e o título para o Corinthians, que impõe ao rival sua terceira derrota consecutiva na temporada.