Dudu rescinde com o Palmeiras: títulos, recordes e polêmicas do ídolo

Dudu encerrou sua trajetória no Palmeiras. Em comum acordo com o clube, o jogador assinou a rescisão de contrato nesta quinta-feira, 12, encerrando um vínculo que se estenderia até o fim de 2025.

O ídolo do Verdão perdeu espaço na equipe desde que retornou de uma grave lesão no joelho direito. Além disso, se envolveu em uma polêmica em junho deste ano, ao ser anunciado pelo Cruzeiro (destino provável do atacante), o que estremeceu a relação entre o atleta e a diretoria.

A Sociedade Esportiva Palmeiras e o atacante Dudu chegaram nesta quinta-feira (12) a um acordo para antecipar o fim do contrato firmado pelo jogador com o Maior Campeão do Brasil. Atleta com mais partidas pelo Alviverde neste século, dono de diferentes recordes no Allianz… pic.twitter.com/7fP9HqStQd — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 12, 2024

A partir desse imbróglio, Dudu entrou em campo poucas vezes e o fim do ciclo teve tons melancólicos. Em sua última partida, na derrota contra o Fluminense, não houve sequer uma grande homenagem a um dos maiores ídolos da história do clube.

Os títulos

O atacante é um dos jogadores com mais títulos na história do Palmeiras. Com 12 títulos conquistados, está ao lado de Ademir da Guia, Junqueira, Mayke, Gustavo Gómez e Weverton.

Dudu conquistou quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Supercopa do Brasil (2023) e uma Copa do Brasil (2015).

Em 2020, Dudu trocou o Verdão pelo Al-Duhail, do Catar, por empréstimo. No entanto, por ter atuado em partidas da fase inicial do Paulistão e da Libertadores daquele ano, o “Baixola”, como é carinhosamente chamado pela torcida, entra no grupo vitorioso.

Os recordes de Dudu

Ao anunciar a rescisão contratual, nesta quinta-feira, 12, o clube exaltou alguns feitos: “Atleta com mais partidas pelo Alviverde neste século, dono de diferentes recordes no Allianz Parque e um dos mais vitoriosos jogadores da história palmeirense, Dudu será eternamente lembrado como um dos símbolos da era vencedora que temos vivenciado ao longo dos últimos anos.”

Desde que chegou ao Verdão, o ídolo tem 462 jogos, com 88 gols e 102 assistências anotadas durante o período. Ele é o 15º jogador com mais partidas e o 23º com mais bolas na rede pelo clube.

No século, lidera o ranking de duelos, assim como o de vitórias. No Allianz Parque, casa do Alviverde, também detém muitos recordes: é quem tem mais jogos (206), mais vitórias (144) e mais assistências (50).

Além disso, é o vice-artilheiro do estádio, com 40 gols, atrás de Raphael Veiga, que tem 51.

As polêmicas

Dudu chegou ao Palmeiras em 2015 marcado por uma novela. Disputado por São Paulo e Corinthians, rivais do Verdão, inclusive com direito a notícias de um acerto com o Timão, o atacante foi seduzido pelo Palestra e se tornou reforço da equipe.

Já nos primeiros meses com a camisa palmeirense, uma suspensão o tirou de seis partidas. Durante clássico contra o Santos pela final do Campeonato Paulista, Dudu empurrou o árbitro Guilherme Ceretta de Lima e chegou a ser punido pelo TJD-SP por 180 dias, em pena reduzida após o clube recorrer.

Pouco antes de ser emprestado ao futebol catari, Dudu esteve nos holofotes de um problema policial. Em junho de 2020, o atleta foi acusado por Mallu Ohanna, sua ex-esposa, de violência doméstica. Ao fim da investigação, em 2021, foi declarado inocente.

A última polêmica aconteceu já neste ano, quando o Cruzeiro anunciou a contratação de Dudu em suas redes sociais. Porém, naquele momento, não havia contratado assinado entre as partes, muito menos o fim do vínculo entre o jogador e o Alviverde.

O ídolo do time se pronunciou, desmentindo o anúncio e dizendo que seguiria no Palmeiras. Em nota oficial, o clube celeste disse que retirou a proposta “pois tem a obrigação de contar em seu elenco com atletas de palavra, compromissados, leais e que verdadeiramente queiram estar no Cruzeiro”.