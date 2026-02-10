O ex-goleiro Doni, que teve passagens marcantes pela seleção brasileira, Corinthians e Santos, está no centro de um processo judicial nos Estados Unidos sob acusação de golpes relacionados a investimentos imobiliários no estado da Flórida. A Justiça americana marcou uma audiência para esta terça-feira, 10, no tribunal de Orlando, onde o ex-atleta deve responder às acusações e às dívidas.

Processo por fraude imobiliária nos EUA

A ação civil foi movida por investidores, entre eles duas mulheres residentes em Orlando, que alegam que Doni e seu sócio brasileiro, identificado como Werner Macedo, não cumpriram com as promessas de entrega de imóveis após captar recursos financeiros no Brasil e no exterior por meio da empresa D32 Invest LLC.

Os contratos prometiam rendimentos de até 15% ao ano e envolviam empreendimentos de médio e alto padrão na região, mas muitos dos projetos teriam sido abandonados ou sequer iniciados.

Segundo documentos judiciais, um dos empreendimentos anunciados foi o condomínio Camila Homs, em Silver Springs Shores, projetado para 529 casas com campo de golfe, a cerca de uma hora e meia de Orlando. Apesar das propagandas e dos relatórios financeiros enviados aos investidores, as obras estariam paradas ou sem progresso, segundo as partes que acionaram Doni na Justiça.

Na audiência desta terça-feira, o tribunal da Flórida também pode determinar consequências mais severas caso Doni e seu sócio não compareçam. Conforme a legislação americana, o juiz pode expedir um mandado de prisão civil por descumprimento de ordem judicial.

O processo judicial aponta uma dívida de aproximadamente 59 mil dólares (cerca de R$ 309 mil), conforme levantado pelas partes prejudicadas. A ação detalha que os recursos investidos foram utilizados para supostas aquisições e licenças, mas sem entrega dos imóveis ou retorno financeiro prometido, o que motivou os investidores a buscar reparação na Justiça.