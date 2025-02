Deyverson, do Atlético, entra na mira do Vitória

O Esporte Clube Vitória, após realizar 15 contratações, continua no mercado em busca de um centroavante para reforçar sua equipe. Entre os nomes considerados, destaca-se Deyverson, atacante atualmente vinculado ao Atlético-MG. A procura por um novo camisa nove tornou-se uma prioridade para o clube baiano, principalmente após a saída de Alerrandro da equipe.

A informação é do portal GE.

O técnico Thiago Carpini, recém-chegado à Toca do Leão, expressou a importância de encontrar um reforço de peso para o ataque. Com a chegada de Carlinhos, ex-Flamengo, a expectativa agora é garantir a contratação de um atacante experiente como Deyverson, que possa contribuir significativamente para o desempenho do time.

Pedro Souza / Atlético

Quem é Deyverson?

Deyverson, aos 33 anos, já acumula uma carreira de respeito no futebol brasileiro e internacional. Desde agosto de 2024, defende as cores do Atlético-MG e foi peça crucial na campanha do clube no caminho para a final da Copa Libertadores, ao marcar quatro gols decisivos entre as fases de quartas de final e semifinal. Antes disso, fez história no Palmeiras, participando ativamente na conquista da Libertadores de 2021.

Com passagens pelo futebol europeu, destacou-se também no Alavés e no Getafe, da Espanha. No Brasil, passou pelo Cuiabá, onde acumulou 33 gols em 83 partidas, demonstrando sua eficiência no ataque. Contudo, em 2025, o atacante disputou apenas três jogos pelo Atlético-MG, entrando sempre como substituto.

Por que Deyverson é uma aposta interessante para o Vitória?

Deyverson é visto como um jogador que pode trazer experiência e qualidade ao ataque do Vitória. Sua habilidade em jogar sob pressão e experiência em competições internacionais são atributos que poderiam ser valiosos para o clube baiano na temporada de 2025. Além disso, sua adaptabilidade a diferentes estilos de jogo é uma vantagem notável.

Embora o interesse do Vitória ainda não tenha se materializado em negociações formais, o clube demonstra um claro desejo em contar com a experiência e o talento do atacante para fortalecer seu elenco.

Quais são os próximos passos do Vitória?

Por enquanto, o Vitória está apenas avaliando a possibilidade de contratar Deyverson. A equipe ainda não iniciou conversas formais nem com o jogador nem com o Atlético-MG. O clube baiano pretende encerrar a janela de transferências com um nome de peso para a posição de atacante.

O técnico Thiago Carpini destacou que a busca por um novo atacante ainda está em andamento. “Seguimos na busca de mais um nove para fechar nossa janela”, comentou Carpini, refletindo o foco do Vitória em encontrar o jogador ideal para liderar o ataque na temporada.

Deyverson se transferirá para o Vitória?

A especulação sobre a transferência de Deyverson para o Vitória ainda permanece em estágio inicial. Nenhuma negociação concreta foi estabelecida até o momento. No entanto, a movimentação no mercado revela o desejo do clube de reforçar seu elenco com jogadores de qualidade e experiência comprovada.

A decisão final dependerá de negociações entre as partes envolvidas e da disposição do Atlético-MG em liberar o jogador. O desfecho desse interesse ainda é incerto, mas indica a intenção do Vitória de montar uma equipe competitiva para enfrentar os desafios de 2025.