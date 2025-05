Deportivo LSM: Messi e Suárez criam time no Uruguai

Suárez e Messi no lançamento do Deportivo LSM - Divulgação

A parceria entre Lionel Messi e Luís Suárez irá além dos gramados. A dupla de ataque do Inter Miami anunciou a fundação de um clube, o Deportivo LSM, com sede no Uruguai.

A equipe já está competindo nas categorias de base feminina e agora começará sua trajetória na Divisão D, a quarta divisão do futebol masculino do país. O clube é sediado em Ciudad de la Costa, na Região Metropolitana de Montevidéu, e já conta com um estádio para 1.400 torcedores.

O projeto começou em 2018, ainda sobre o nome de LS (iniciais do atacante uruguaio) e agora ganhou o M referente a Messi, e um escudo na cor verde.

“Hoje quero brindar ao futebol uruguaio, que amo desde criança, dar as possibilidades e ferramentas par que todos os garotos possam crescer. É por isso que queremos começar a competir no mundo da AUF (Associação Uruguaia de Futebol). É algo que nos ilusiona muito, um passo muito importante para mim e minha família, não só no âmbito esportivo, mas também humano”, afirmou Suárez.

Un sueño más que se hace realidad, hoy nace @DeportivoLSM 💚 pic.twitter.com/4sIjgkRW3O — Luis Suárez (@LuisSuarez9) May 27, 2025

“Queria agradecer a Luís por me dar essa oportunidade, por me convidar a participar desse projeto, que cresceu muito nos últimos anos. Fazer parte disso é um orgulho e uma alegria”, completou Messi no vídeo de divulgação.