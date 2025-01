De La Cruz desabafa sobre primeiro ano no Flamengo

Em 2024, a chegada de Nicolás De la Cruz ao Flamengo trouxe grandes expectativas para a torcida rubro-negra. O uruguaio, com sua técnica apurada e habilidade para controlar o meio de campo, prometia fortalecer ainda mais o elenco estrelado do time carioca. No entanto, a temporada foi marcada por altos e baixos, especialmente devido às lesões que prejudicaram seu desempenho após a Copa América.

“Obviamente que estava tudo muito lindo, mas tinha que jogar, tinha que render, sabia o preço alto que haviam pagado por meu passe, então também é uma responsabilidade, um compromisso que eu sinto internamente que tenho que devolver ao clube o investimento que fizeram. Comecei bem, me sentia bem, com o decorrer dos meses fui me adaptando ao que era o futebol brasileiro. Fui entendendo que o Carioca era um período de transição para o que vai ser a preparação para o ano. Conseguimos vencê-lo e foi importante, porque sempre digo que ganhar também se treina, eu não gosto de perder. Nem no truco, Arrasca pode confirmar (risos). Mas à medida que foram passando os meses, fui me sentindo um pouco mal com meu físico, começaram as dores, comecei a sofrer algumas pequenas lesões que foram-se agravando à medida que continuava o ano. Tentei mudar algumas coisas da minha vida cotidiana para voltar a me sentir pleno. Sempre vou querer estar dentro de campo.”, disse em entrevista ao GE.

Lesões e adaptação ao futebol brasileiro

De la Cruz rapidamente se tornou uma peça importante no esquema tático do técnico Tite. Seu estilo de jogo rápido e preciso o tornou indispensável no início da temporada. Entretanto, problemas físicos começaram a surgir no segundo semestre de 2024, afetando gravemente sua regularidade. Ele sofreu três lesões principais, incluindo uma no joelho direito e duas no músculo posterior da coxa direita, o que limitou sua participação na equipe durante metade do ano.

Como De la Cruz lidou com as lesões?

Apesar dos desafios, De la Cruz manteve uma postura positiva e proativa. Ele fez ajustes em sua rotina e estilo de vida para lidar melhor com as lesões. Reduziu atividades que pudessem impactar negativamente sua recuperação e trabalhou com a equipe médica do clube para garantir um retorno gradual. A determinação de De la Cruz em contribuir para o sucesso do Flamengo é evidente em seu compromisso com a recuperação e seu desejo de estar sempre em campo, mesmo não estando em condições ideais.

O impacto da dinâmica de grupo

No Flamengo, De la Cruz encontrou um ambiente propício para sua adaptação. Ele faz parte do conhecido “bonde dos uruguaios”, ao lado de Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela e Matías Viña. Essa amizade foi crucial não só para a adaptação cultural, mas também para o suporte emocional necessário em um novo país e equipe. Compartilhar a vida cotidiana e manter os laços culturais ajudou a aliviar a pressão e solidificou seu laço com o clube.

Expectativas para a nova temporada

Para 2025, De la Cruz se mostra confiante quanto ao seu papel no Flamengo. A experiência do último ano serviu de aprendizado e reforçou sua vontade de superar as adversidades, tanto pessoais quanto profissionais. Ele destaca a importância de todos os jogadores do elenco estarem prontos para enfrentar um calendário desafiador e competitivo, com condições de almejar todas as conquistas possíveis no ano vindouro.

Assim, a temporada de 2025 se apresenta repleta de oportunidades para Nicolás De la Cruz e o Flamengo. A equipe está determinada a se superar, não apenas para conquistar títulos, mas também para consolidar seu legado como uma das forças mais temidas do futebol sul-americano.