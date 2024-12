David Luiz revela chateação com Flamengo

David Luiz criticou a nova diretoria do Flamengo, neste sábado, 28, após o Jogo das Estrelas do Zico, realizado no Maracanã. Na zona mista, o zagueiro, de saída da equipe rubro-negra, revelou chateação com o fim de seu ciclo no clube.

“A única vírgula de chateação por toda essa caminhada vitoriosa, tenha sido a maneira como fui comunicado. Foi pelas redes sociais. Se eu não tivesse, não saberia que meu contrato não foi renovado. Ninguém da nova diretoria teve esse contato de homem pra homem. Ou foi feita de forma intencional ou amadora”, disse à SporTV.

Mais cedo, David Luiz publicou um vídeo de despedida direcionado à torcida do Flamengo. “Chegou o grande de dia de nos despedirmos, Nação. Infelizmente não foi uma forma mais formal”, falou, cutucando a diretoria.

Com contrato válido até 31 de dezembro, o zagueiro não terá vínculo renovado pela nova diretoria do clube. Seu último jogo pelo Flamengo aconteceu em 8 de dezembro, no Maracanã, contra o Vitória – time onde iniciou sua carreira.

Ao todo, desde 2021 no Rubro-Negro, David somou 132 partidas, com 75 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. Durante esse período, marcou quatro gols, deu duas assistências e conquistou títulos importantes: uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Campeonato Carioca.