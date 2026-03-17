O volante Danilo, do Botafogo, é uma das principais novidades na lista do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira em março de 2026. O jogador retorna à equipe nacional após um hiato de quatro anos; sua última convocação ocorreu em 2022, sob o comando de Tite, quando ainda defendia o Palmeiras.

Danilo consolidou-se como peça fundamental no esquema de Martín Anselmi desde sua contratação em julho de 2025, junto ao Nottingham Forest. Na atual temporada, o atleta soma 11 partidas, cinco gols e uma assistência, destacando-se como o motor do meio-campo alvinegro.

O impacto da ausência de Danilo no Botafogo

A valorização de Danilo traz um desafio tático imediato para o clube carioca. O volante será desfalque confirmado em rodadas do Campeonato Brasileiro durante a Data FIFA, período em que estará à disposição da CBF nos Estados Unidos. A ausência é vista com preocupação, dado que o jogador é o principal articulador da transição ofensiva da equipe sob o comando de Anselmi.

Calendário e adversários da seleção brasileira em março

Danilo integrará o grupo que enfrentará dois adversários de elite em solo norte-americano, em confrontos que servem como preparação final para a Copa do Mundo de 2026:

França: 26 de março, em Boston.

26 de março, em Boston. Croácia: 31 de março, em Orlando.

O desempenho nestes amistosos será decisivo para a permanência do volante nos planos de Ancelotti para o Mundial. Enquanto isso, a diretoria e a comissão técnica do Botafogo avaliam alternativas internas para suprir a lacuna deixada por seu principal jogador no setor central durante o início da competição nacional.