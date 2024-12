Danilo à venda: Juventus coloca lateral brasileiro no mercado

O defensor Danilo, capitão da seleção brasileira, está no mercado. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano nesta sexta-feira, 27, a Juventus já avisou o jogador brasileiro de 33 anos que ele está livre para negociar com qualquer clube a partir de janeiro.

Danilo tem contrato com a Juventus até junho de 2025. Por isso, a Velha Senhora vê com bons olhos a possibilidade de ainda obter algum valor com sua venda, seis meses antes do fim do contrato.

🚨⚠️ Understand Juventus have just informed their captain Danilo that he’s available on the market for January.

Juventus have decided to put Danilo up for sale for the upcoming weeks. pic.twitter.com/32MpHbHsfV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2024