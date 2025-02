Cruzeiro x Uberlândia: horário, escalações e onde assistir

O duelo entre Cruzeiro e Uberlândia, válido pela quinta rodada do Campeonato Mineiro 2025, promete ser uma partida emocionante para os torcedores no Mineirão. Após a saída do técnico Fernando Diniz, o Cruzeiro apresentou uma de suas melhores atuações da temporada, vencendo o Itabirito por 4 a 1, com destaque para Gabigol, autor de três gols. Do outro lado, o Uberlândia vem de um empate contra o Aymorés.

Este confronto marca um ponto crucial na busca de ambas as equipes por posições mais altas na tabela. O Cruzeiro, embalado pelo recente resultado positivo, almeja consolidar sua posição, enquanto o Uberlândia tenta reencontrar o caminho da vitória após dificuldades em partidas anteriores.

Gabigol e Cássio – Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Onde Assistir Cruzeiro x Uberlândia?

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida entre Cruzeiro e Uberlândia, válida pela quinta rodada do Campeonato Mineiro 2025, a transmissão será exclusiva do Premiere, em pay-per-view. A bola rola no estádio Mineirão às 18h30 (de Brasília), quando ambos os times entrarão em campo buscando o melhor resultado.

Quais são os Desfalques para a Partida?

O Cruzeiro terá como desfalque o jogador Juan Dinenno, que se recupera de uma lesão. Com Wesley Carvalho à frente da equipe, a expectativa é que não ocorram grandes mudanças no esquema tático em comparação ao último jogo. A formação provável inclui Cassio, William, Fabricio Bruno, dentre outros atletas-chave.

No caso do Uberlândia, a equipe também sofre com baixas. Após a demissão do técnico Paulo Roberto Santos, Marcelo Caranhato assume o comando. O único desfalque confirmado é o jogador Watson. O time deverá contar com Thiago Braga no gol e Jean Silva no ataque como algumas de suas apostas principais para enfrentar o Cruzeiro.

Histórico de Confrontos e Desempenho Recente

Historicamente, Cruzeiro e Uberlândia já se enfrentaram em 94 ocasiões oficiais. O Cruzeiro domina com 59 vitórias, enquanto o Uberlândia possui 9 triunfos, além de 26 empates registrados. No último embate entre as duas equipes, durante o Campeonato Mineiro de 2024, o Cruzeiro saiu vitorioso por 2 a 0.

Analisando os últimos cinco jogos, o Cruzeiro apresentou um desempenho misto com duas vitórias, dois empates e uma derrota, enquanto o Uberlândia obteve dois empates e três derrotas. Esses resultados ilustram a fase atual de ambas as equipes, com o Cruzeiro mostrando-se mais consistente nos recentes compromissos.

Cenário e Expectativas para o Jogo

O Cruzeiro chega como favorito para a partida no Mineirão, impulsionado pela vitória convincente contra o Itabirito. Com um elenco tecnicamente superior, a expectativa é de que a equipe de Belo Horizonte imponha seu jogo desde o início. Contudo, o Uberlândia buscará surpreender e conquistar pontos valiosos fora de casa, sob a nova direção de Marcelo Caranhato.

Resta acompanhar se o Cruzeiro manterá o embalo das recentes vitórias ou se o Uberlândia conseguirá dar a volta por cima em meio às mudanças internas. O resultado deste confronto pode ser decisivo para as pretensões das equipes no Campeonato Mineiro 2025.

