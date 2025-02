Cruzeiro x América MG: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Mineiro

O domingo, 16 de fevereiro de 2025, será marcado por mais um emocionante capítulo do clássico mineiro entre Cruzeiro e América-MG. Este duelo acontece no Mineirão às 16h (horário de Brasília) e faz parte do jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro, sob o comando de Leonardo Jardim, busca se recuperar após uma sequência de resultados insatisfatórios, enquanto o América-MG tentará manter sua invencibilidade de 10 jogos contra o rival na competição.

A partida promete ser um espetáculo de futebol, com ambas as equipes empenhadas em garantir uma vantagem para o confronto de volta. O Cruzeiro, apesar dos desafios enfrentados recentemente, conta com o apoio de sua fiel torcida no Mineirão, estádio que representa o lar da equipe celeste. Já o América-MG, comandado por William Batista, chega com confiança, motivado por sua consistente campanha nesta edição do torneio.

Torcida do Cruzeiro – Fonte: Instagram/@cruzeiro

Como Assistir ao Confronto Entre Cruzeiro e América-MG?

Os torcedores terão a oportunidade de acompanhar o embate ao vivo pela Globo, em TV aberta, e também pelo Premiere, serviço de pay-per-view. A transmissão começará às 16h, proporcionando uma cobertura completa do confronto, desde as análises pré-jogo até as reações finais.

O técnico Leonardo Jardim, do Cruzeiro, contou com a volta de jogadores importantes. Gabigol está liberado para o clássico, após cumprir suspensão. No entanto, a equipe celeste ainda lida com as ausências de Japa, João Marcelo e Juan Dinenno, todos por problemas físicos.

Quais Desafios o América-MG Enfrentará na Semifinal?

O América-MG traz boas notícias para os seus torcedores: o meia Benitez retorna aos treinos, podendo ser uma opção no banco de reservas. Além disso, o novo reforço, o lateral Mariano, já está regularizado para atuar. As ausências ficam por conta de Alê, Dalberson e Fabinho, que não estarão à disposição devido a lesões.

Benitez : Retorna aos treinos e pode ser uma carta na manga para o técnico.

: Retorna aos treinos e pode ser uma carta na manga para o técnico. Mariano : Recém-contratado e pronto para fortalecer a defesa do Coelho.

: Recém-contratado e pronto para fortalecer a defesa do Coelho. Desfalques: Alê, Dalberson e Fabinho estão fora por motivos de saúde.

Retrospecto e Expectativas Para o Clássico

Apesar do recente tabu mantido pelo América-MG no Campeonato Mineiro, o histórico geral do clássico favorece o Cruzeiro, que lidera com 119 vitórias em 272 confrontos, contra 72 êxitos do América-MG. O restante dos jogos terminou em empate. Nos últimos cinco embates, o Cruzeiro obteve duas vitórias e três derrotas, enquanto o América-MG teve uma vitória, duas derrotas e dois empates.

Com ambas as equipes em busca de um resultado positivo, o clássico promete ser equilibrado. Por um lado, o Cruzeiro procura capitalizar no apoio de sua torcida e nas recentes readaptações da equipe. Por outro, o América-MG visa manter seu domínio recente no Estadual, o que sugere que um empate pode ser um desfecho bastante plausível para o primeiro capítulo desta semifinal.

