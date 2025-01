Cruzeiro garante 30 milhões em vendas

O ano de 2024 iniciou com movimentações significativas no Cruzeiro, que buscou reforçar suas finanças através de negociações estratégicas de saída. O clube mineiro, conhecido por sua habilidade em gerir jogadores, garantiu aproximadamente R$ 30 milhões apenas na primeira janela de transferências deste ano. Muitos dos jogadores envolvidos faziam parte do elenco por empréstimo, trazendo recursos valiosos através das vendas definitivas.

Entre os destaques está a negociação de Robert com o FC Copenhagen, na Dinamarca. Esta transferência foi a mais lucrativa para a Raposa, alcançando 2,5 milhões de euros, o que resulta em cerca de R$ 15,7 milhões. Ainda que tenha sido uma venda relevante, o Cruzeiro conseguiu preservar 15% dos direitos do jogador, assegurando uma futura participação em receitas de possíveis transferências.

Fagner e Bolasie em partida pelo Cruzeiro – Fonte: @cruzeiro

Quem São os Jogadores que Saíram do Cruzeiro?

Além de Robert, outros jogadores se destacaram nas movimentações de saída do Cruzeiro. Rafael Elias foi um deles, transferido em definitivo para o Kyoto Sanga, do Japão. O clube japonês confirmou a compra pelo valor previamente estipulado, 1,5 milhão de dólares, aproximadamente R$ 8,6 milhões. Este tipo de transação reforça a estratégia do Cruzeiro de estruturar contratos que valorizem seus atletas para vendas futuras.

A venda definitiva de Neto Moura para o Mirassol rendeu ao Cruzeiro R$ 500 mil. O jogador havia sido uma peça importante durante o período de empréstimo e agora se integra definitivamente ao Mirassol. O Mirassol também assegurou a contratação de Matheus Davó, que estava fora dos planos do Cruzeiro. Junto com Mateus Vital, negociado com o Shanghai Port da China, as duas operações somaram cerca de R$ 5 milhões aos cofres do clube.

Quais São as Consequências Econômicas para o Clube?

Essas negociações, além de trazerem recursos financeiros, refletem a habilidade do Cruzeiro em lidar com o mercado futebolístico. Ao manter uma porcentagem nos direitos econômicos de alguns jogadores, o clube aposta em ganhos futuros, caso eles se destaquem em suas novas equipes. Lucas Oliveira, por exemplo, saiu para o Vasco, com o Cruzeiro mantendo 30% de seus direitos.

Matheus Xavier também é outro caso emblemático, com a rescisão de contrato preservando parte dos direitos para o Cruzeiro. Essa abordagem garante que o clube ainda possa lucrar com esses jogadores, mesmo já estando fora do elenco atual.

Qual é o Futuro dos Jogadores que Não Estão nos Planos do Cruzeiro?

O Cruzeiro ainda precisa resolver a situação de alguns jogadores que não fazem parte dos planos futuros. Helibelton Palacios é um nome que surge nesse contexto, após desistir de uma negociação com a Portuguesa-SP. Jovens talentos como Dorival, Ítalo Isaac e Arthur Viana também estão na lista de atletas que devem ser cedidos a outras equipes, possivelmente por empréstimo, para adquirir mais experiência e visibilidade.

As movimentações realizadas pelo Cruzeiro nesta janela de transferências destacam a capacidade do clube em gerir seu plantel de forma eficiente, buscando o equilíbrio entre rendimento financeiro e esportivo. Com um início de ano promissor, o clube promete continuar explorando o mercado para fortalecer seu elenco e finanças.