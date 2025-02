Cruzeiro faz sua pior campanha do século no Campeonato Mineiro

O Cruzeiro encerrou a primeira fase do Campeonato Mineiro de 2025 com uma campanha de 11 pontos em 24 possíveis, um aproveitamento de 45%. Este desempenho é considerado o mais fraco do clube no século, em fases de classificação estaduais. Mesmo assim, a equipe conseguiu avançar para as semifinais, onde enfrentará o América-MG.

A classificação foi possível devido ao formato do torneio que favorece o líder de cada grupo e o segundo melhor colocado. O Cruzeiro liderou o Grupo C, apesar de ter competido em uma chave com times que acabaram rebaixados, como Aymorés e Villa Nova. Com uma folha salarial próxima aos R$ 20 milhões, a expectativa era de um desempenho superior.

Desempenho histórico do Cruzeiro na fase de classificação

Tradicionalmente, o Cruzeiro apresentou desempenhos sólidos em fases de classificação do Campeonato Mineiro. Nas edições passadas, mesmo em contextos de crise, o clube conseguiu aproveitamentos acima de 50%. De fato, em 2020, quando a equipe esteve fora das fases finais, apresentou um rendimento superior comparado a 2025, destacando a atual campanha como atípica.

Apesar de estar à frente no grupo, o Cruzeiro teve performance inferior a várias equipes na competição geral, incluindo Tombense, Atlético-MG, Betim, Athletic e América-MG. Interessante notar que times como Athletic e Betim, que tiveram resultados melhores, não avançaram para as etapas finais.

Impacto das mudanças técnicas no clube

O desempenho insatisfatório levou à demissão do técnico Fernando Diniz durante a competição, com o objetivo de ajustar a trajetória do time. Leonardo Jardim foi contratado com a missão de elevar o nível do Cruzeiro em momentos decisivos, sinalizando um momento de transição no comando técnico que impacta diretamente na moral e nos resultados da equipe.

Por que o Cruzeiro continua nas semifinais?

A presença do Cruzeiro nas semifinais pode ser justificada por um formato de regulamento específico que favorece desempenhos relativos em grupo menores, permitindo que times com menor pontuação avancem. Essa estrutura do torneio, que favorece líderes de grupos, ainda oferece uma segunda chance valiosa para o Cruzeiro corrigir sua trajetória na competição.

A campanha do Cruzeiro no século

2025: 45% – 11 pontos em oito jogos

2024: 79,16% – 19 pontos em oito jogos

2023: 50% – 12 pontos em oito jogos

2022: 66,6% – 22 pontos em 11 jogos

2021: 60,60% – 20 pontos em 11 jogos

2020: 60,60% – 20 pontos em 11 jogos

2019 – 75,75% – 25 pontos em 11 jogos

2018 – 87,87% – 29 pontos em 11 jogos

2017 – 81,81% – 27 pontos em 11 jogos

2016 – 87,87% – 27 pontos em 11 jogos

2015 – 72,72% – 24 pontos em 11 jogos

2014 – 87,87% – 29 pontos em 11 jogos

2013 – 93,93% – 31 pontos em 11 jogos

2012 – 84,84% – 28 pontos em 11 jogos

2011 – 84,84% – 28 pontos em 11 jogos

2010 – 72,72% – 24 pontos em 11 jogos

2009 – 75,75% – 25 pontos em 11 jogos

2008 – 78,78% – 26 pontos em 11 jogos

2007 – 75,75% – 25 pontos em 11 jogos

2006 – 72,72% – 24 pontos

2005 – 78,78% – 26 pontos

2004 – 66,66% – 26 pontos em 13 jogos

2003 – 88,885 – 32 pontos em 12 jogos

2002 – O Campeonato Mineiro não foi disputado pelos clubes da capital

2001 – 60,60% – 20 pontos em 11 jogos

Ao longo dos anos, o Cruzeiro tem tido várias campanhas consistentes, mas 2025 destaca-se negativamente. A equipe busca não apenas reviver glórias passadas, mas também estabelecer um padrão de rendimento compatível com suas ambições financeiras e históricas no futebol brasileiro.