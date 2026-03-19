O Cruzeiro avançou significativamente nas tratativas para contratar o técnico português Artur Jorge, atualmente no Al-Rayyan, do Catar. Conforme informações iniciais do ge, o treinador já aceitou os termos financeiros e o tempo de contrato proposto pela diretoria mineira, que prevê um vínculo até dezembro de 2027.

Artur Jorge e o Cruzeiro chegaram a um entendimento sobre salários e a duração do projeto. O técnico é o nome prioritário para assumir a vaga deixada por Tite, demitido em 15 de março. O histórico vitorioso do treinador no futebol brasileiro, especialmente com os títulos conquistados pelo Botafogo em 2024, foi o fator determinante para a escolha da gestão celeste.

Negociação da multa rescisória

O principal obstáculo para a oficialização é a multa rescisória de Artur Jorge com o Al-Rayyan, estipulada entre 4 e 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 25 a 30 milhões). O Cruzeiro busca reduzir esse montante ou obter uma liberação amigável junto à equipe catari.

O técnico tenta facilitar o processo de saída alegando questões de segurança pessoal e familiar no Catar, motivadas por tensões regionais recentes. A expectativa da diretoria é que a negociação avance nos próximos dias para que o treinador inicie o trabalho em Belo Horizonte.