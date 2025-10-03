Coutinho x Neymar: quem faz a melhor temporada?

Destaques do futebol brasileiro na última década, craques de Vasco e Santos não voltaram ao mesmo nível atuando no Brasil

Dois dos principais jogadores brasileiros da última década, Philippe Coutinho e Neymar já não estão mais na primeira prateleira global. Atualmente de volta a Vasco e Santos, os craques se tornaram alvos em meio a momentos instáveis dos times, que brigam contra o rebaixamento no Brasileirão de 2o25.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

O Cruzmaltino, com 30 pontos, é o 12º colocado, e o Peixe tem 28 pontos, na 16ª posição. Apesar de fora do Z-4, ambos ainda vivem oscilações frequentes e têm chances relevantes de jogar a Série B em 2026.

A volta de Coutinho

Coutinho, que deixou o Cruzmaltino em 2010, passou por Internazionale e Espanyol antes de chegar ao Liverpool. Pelos Reds, atingiu a melhor fase de sua carreira, freada pela ida ao Barcelona, em 2018.

Sem sucesso na Catalunha, alcançou a última grande temporada em 2019/20, no Bayern de Munique, antes de voltar ao Barça. As últimas passagens no exterior foram no Aston Villa e no Al-Duhail, do Catar.

Coutinho voltou ao Vasco com histórico de lesões. Contudo, desde que voltou à Colina, em julho de 2024, foi desfalque por lesões em apenas 13 partidas, apesar de ter ficado fora em alguns momentos por escolhas técnicas, fisiológicas entre outros.

A volta de Neymar

Neymar, por sua vez, construiu carreira mais consolidada no exterior. Um dos melhores do mundo por Barcelona e PSG, passou a cair de nível com repetidas lesões na França, até trocar a Europa pelo saudita Al-Hilal, em 2023.

Porém, os problemas escalaram nos últimos dois anos, especialmente após a ruptura no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo, em outubro de 2023. Assim, sem conseguir recuperar a boa forma no Oriente Médio, voltou ao Santos no início de 2025.

No Peixe, já sofreu três lesões musculares e, da última, ainda está fora de ação e seu retorno antes do fim do contrato, no fim deste ano, ainda é incerto. Por lesões, segundo o Transfermarkt, já perdeu 14 jogos – além de outras vezes em que foi baixa por suspensão ou opção da comissão.

Desempenho de Coutinho e Neymar

Coutinho já tem 60 jogos com a camisa do Vasco na atual passagem. Nesse período, foi titular em 51 das vezes que esteve em campo.

Nesta temporada, porém, soma 42 partidas (41 como titular). Enquanto isso, Neymar, contratado em 2025, foi a campo 21 vezes (17 titular).

O vascaíno fez 11 gols e deu quatro assistências no ano, o que representa média de 0,36 participações em gols por jogo. Além disso, deu 63 passes para finalização (1,5 por jogo), completou 52 dribles (1,2 por jogo) e completou 24 desarmes (0,6 por jogo).

Já Neymar foi autor de seis gols e três assistências, com média de 0,42 participações em gols por partida. Em outras estatísticas, soma 54 passes para finalização (2,6 por jogo), acertou 30 dribles (1,4 por jogo) e desarmou cinco vezes (0,2 por jogo).

No encontro entre os dois, Coutinho se deu melhor, conduzindo o Vasco. Com dois gols, foi o grande nome da goleada histórica por 6 a 0, no MorumBis.

Coutinho x Neymar em 2025

Coutinho

42 jogos (76,3% dos do Vasco)

11 gols

4 assistências

63 passes para finalização

52 dribles feitos

24 desarmes

Neymar

21 jogos (58,3% dos do Santos após sua chegada)

6 gols

3 assistências

54 passes para finalizações

30 dribles feitos

5 desarmes