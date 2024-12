Coritiba anuncia retorno de Rafinha

O Coritiba anunciou o retorno de Rafinha, nesta terça-feira, 24. O lateral-direito de 39 anos decidiu trocar um pré-acordo de renovação com o São Paulo pela proposta do clube paranaense e está de volta ao clube em que foi formado.

O jogador firmou contrato válido por um ano, com o objetivo de disputar as competições de 2025 e encerrar a carreira no time. Na última temporada, o defensor fez 22 partidas pelo Tricolor Paulista.

O projeto apresentado pelo Coritiba vai além do campo. Após a aposentadoria, Rafinha deve assumir um papel na estrutura do clube.

Nas últimas semanas, Rafinha se reuniu com o técnico Mozart, que assumirá o comando do Coritiba em 2025. Durante as conversas, o treinador detalhou a forma como pretende utilizá-lo dentro de campo, destacando o papel de liderança que sua vasta experiência pode oferecer.

Natural de Londrina, o lateral teve sua primeira passagem pelo Coritiba entre 2004 e 2005, período em que disputou 51 jogos e marcou cinco gols. Naquele ano, conquistou o título do Campeonato Paranaense antes de seguir para o Schalke 04, na Alemanha.